Janis dominirao, Denver bez Jokića srušio Milvoki

Desetkovani povredama, košarkaši Denver Nagetsa savladali su Milvoki Bakse rezultatom 108:104 u NBA ligi. Nikola Jokić ponovo je bodrio Nagetse sa klupe.

Denver je meč odigrao bez važnih igrača, među kojima su Nikola Jokić, Džamal Mari, Jonas Valančjunas i Kristijan Braun. Međutim, ipak su Nagetsi upisali važan trijumf.

Tim Hardavej mlađi bio je najefikasniji u pobjedničkom timu sa 25 poena, dok je Aron Gordon dodao 23. Pejton Votson je upisao 19 poena, osam skokova i šest asistencija, nastavivši dobru formu, pošto u posljednjih sedam mečeva bilježi u prosjeku 23,7 poena i 6,9 skokova. Zik Nađi je ostvario prvi dabl-dabl u sezoni sa 14 poena i 11 skokova.

U redovima Milvokija najbolji je bio Janis Adetokumbo sa 31 poenom, 11 asistencija i osam skokova. Majls Tarner je postigao 16 poena, dok su Bobi Portis i Ej-Džej Grin dodali po 14. Rajan Rolins je meč završio sa samo dva poena, čime je prekinut njegov niz od 37 uzastopnih utakmica sa dvocifrenim učinkom.

Baksi su u prvom poluvremenu gubili 15 poena razlike, a u posljednju četvrtinu ušli su sa minusom od 11. U finišu su prišli na 105:102, ali su u poslednjih 20 sekundi promašili dve trojke za izjednačenje. Gordon je u završnici pogodio tri slobodna bacanja i obezbijedio pobjedu Denveru.

Nagetsi su nakon starta sezone 22-8 izgubili pet od posljednjih osam utakmica, uključujući učinak 3-4 od povrede Jokića krajem decembra. Milvoki je, uprkos porazu, u prethodnih sedam mečeva imao skor 5-2.

Denver u narednom kolu gostuje u Nju Orleansu, dok će Milvoki na svom terenu dočekati Minesotu.

Rezultati mečeva NBA lige:

Portland - Njujork 114:123

Toronto - Filadelfija 116:115, nakon produžetka

Minesota - San Antonio 104:103

Oklahoma - Majami 124:112

Denver - Milvoki 108:104

Finiks - Vašington 112:93

Golden Stejt - Atlanta 111:124

Sakramento - Hjuston 111:98

(rts)