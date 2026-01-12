Janis dominirao, Denver bez Jokića srušio Milvoki

Izvor:
Desetkovani povredama, košarkaši Denver Nagetsa savladali su Milvoki Bakse rezultatom 108:104 u NBA ligi. Nikola Jokić ponovo je bodrio Nagetse sa klupe.
Denver je meč odigrao bez važnih igrača, među kojima su Nikola Jokić, Džamal Mari, Jonas Valančjunas i Kristijan Braun. Međutim, ipak su Nagetsi upisali važan trijumf.
Tim Hardavej mlađi bio je najefikasniji u pobjedničkom timu sa 25 poena, dok je Aron Gordon dodao 23. Pejton Votson je upisao 19 poena, osam skokova i šest asistencija, nastavivši dobru formu, pošto u posljednjih sedam mečeva bilježi u prosjeku 23,7 poena i 6,9 skokova. Zik Nađi je ostvario prvi dabl-dabl u sezoni sa 14 poena i 11 skokova.
U redovima Milvokija najbolji je bio Janis Adetokumbo sa 31 poenom, 11 asistencija i osam skokova. Majls Tarner je postigao 16 poena, dok su Bobi Portis i Ej-Džej Grin dodali po 14. Rajan Rolins je meč završio sa samo dva poena, čime je prekinut njegov niz od 37 uzastopnih utakmica sa dvocifrenim učinkom.
Baksi su u prvom poluvremenu gubili 15 poena razlike, a u posljednju četvrtinu ušli su sa minusom od 11. U finišu su prišli na 105:102, ali su u poslednjih 20 sekundi promašili dve trojke za izjednačenje. Gordon je u završnici pogodio tri slobodna bacanja i obezbijedio pobjedu Denveru.
Nagetsi su nakon starta sezone 22-8 izgubili pet od posljednjih osam utakmica, uključujući učinak 3-4 od povrede Jokića krajem decembra. Milvoki je, uprkos porazu, u prethodnih sedam mečeva imao skor 5-2.
Denver u narednom kolu gostuje u Nju Orleansu, dok će Milvoki na svom terenu dočekati Minesotu.
Rezultati mečeva NBA lige:
Portland - Njujork 114:123
Toronto - Filadelfija 116:115, nakon produžetka
Minesota - San Antonio 104:103
Oklahoma - Majami 124:112
Denver - Milvoki 108:104
Finiks - Vašington 112:93
Golden Stejt - Atlanta 111:124
Sakramento - Hjuston 111:98
