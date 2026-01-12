Logo
Large banner

Janis dominirao, Denver bez Jokića srušio Milvoki

Izvor:

RTS

12.01.2026

07:49

Komentari:

0
Јанис доминирао, Денвер без Јокића срушио Милвоки
Foto: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Desetkovani povredama, košarkaši Denver Nagetsa savladali su Milvoki Bakse rezultatom 108:104 u NBA ligi. Nikola Jokić ponovo je bodrio Nagetse sa klupe.

Denver je meč odigrao bez važnih igrača, među kojima su Nikola Jokić, Džamal Mari, Jonas Valančjunas i Kristijan Braun. Međutim, ipak su Nagetsi upisali važan trijumf.

Tim Hardavej mlađi bio je najefikasniji u pobjedničkom timu sa 25 poena, dok je Aron Gordon dodao 23. Pejton Votson je upisao 19 poena, osam skokova i šest asistencija, nastavivši dobru formu, pošto u posljednjih sedam mečeva bilježi u prosjeku 23,7 poena i 6,9 skokova. Zik Nađi je ostvario prvi dabl-dabl u sezoni sa 14 poena i 11 skokova.

U redovima Milvokija najbolji je bio Janis Adetokumbo sa 31 poenom, 11 asistencija i osam skokova. Majls Tarner je postigao 16 poena, dok su Bobi Portis i Ej-Džej Grin dodali po 14. Rajan Rolins je meč završio sa samo dva poena, čime je prekinut njegov niz od 37 uzastopnih utakmica sa dvocifrenim učinkom.

Baksi su u prvom poluvremenu gubili 15 poena razlike, a u posljednju četvrtinu ušli su sa minusom od 11. U finišu su prišli na 105:102, ali su u poslednjih 20 sekundi promašili dve trojke za izjednačenje. Gordon je u završnici pogodio tri slobodna bacanja i obezbijedio pobjedu Denveru.

илу-саобраћај-27122025

Društvo

Vozači oprez: Poledica i snijeg na kolovozu

Nagetsi su nakon starta sezone 22-8 izgubili pet od posljednjih osam utakmica, uključujući učinak 3-4 od povrede Jokića krajem decembra. Milvoki je, uprkos porazu, u prethodnih sedam mečeva imao skor 5-2.

Denver u narednom kolu gostuje u Nju Orleansu, dok će Milvoki na svom terenu dočekati Minesotu.

Rezultati mečeva NBA lige:

Portland - Njujork 114:123

Toronto - Filadelfija 116:115, nakon produžetka

Minesota - San Antonio 104:103

Oklahoma - Majami 124:112

Denver - Milvoki 108:104

Finiks - Vašington 112:93

Golden Stejt - Atlanta 111:124

Sakramento - Hjuston 111:98

(rts)

Podijeli:

Tagovi:

Košarka

Nikola Jokić

Denver

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Колико струје троши инвертер клима, а колико класична: Детаљна рачуница о исплативости

Zanimljivosti

Koliko struje troši inverter klima, a koliko klasična: Detaljna računica o isplativosti

1 h

0
Стиже киша пара: Ова 4 знака неће знати шта ће од новчаница у фебруару

Zanimljivosti

Stiže kiša para: Ova 4 znaka neće znati šta će od novčanica u februaru

1 h

0
Нови шок за Партизан – Шејк Милтон поломио руку!

Košarka

Novi šok za Partizan – Šejk Milton polomio ruku!

1 h

0
Дебели минус оковао Српску, ево гдје је измјерено -17!

Republika Srpska

Debeli minus okovao Srpsku, evo gdje je izmjereno -17!

1 h

0

Više iz rubrike

Нови шок за Партизан – Шејк Милтон поломио руку!

Košarka

Novi šok za Partizan – Šejk Milton polomio ruku!

1 h

0
Шрудер суспендован након окршаја са Дончићем

Košarka

Šruder suspendovan nakon okršaja sa Dončićem

13 h

0
Алекса Аврамовић кошаркаш

Košarka

Aleksa Avramović dobio dijete! Evo koje ime su on i žena odabrali za sina

20 h

0
Откривен скандал у НБА: Денис Шредер покушао да удари Луку Дончића

Košarka

Otkriven skandal u NBA: Denis Šreder pokušao da udari Luku Dončića

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

12

Bijeljina jutros na -7 bez grijanja

09

02

Ninković za ATV: U ovom trenutku je nelegalna naplata parkinga u Banjaluci

08

51

Ovaj pjevač je otac Zlatana Ibrahimovića: "On je imao svoj svoj rat i pijančenje"

08

48

Pronađeno tijelo žene s povredama glave, suprug ispričao bizarnu priču

08

45

Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner