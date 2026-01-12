Novi šok za Partizan – Šejk Milton polomio ruku!

Trener Partizana Đoan Penjaroja saopštio je loše vijesti po završetku meča sa Studentskim centrom.

Amerikanac Šejk Milton je polomio ruku i čeka ga duga pauza, otkrio je trener Partizana.

To je još jedan peh u nizu pehova po KK Partizan ove sezone...

"Važna pobjeda poslije teškog duplog kola u Evroligi, dva poraza u napornih putovanja. Nismo odigrali dobar meč, bili smo solidni. Imali smo dosta oscilacija, ali ono što je mnogo gore od svega, Šejk Milton je slomio ruku i slijedi mu duga pauza", naglasio je Penjaroja.

Oglasio se i Partizan

O situaciji sa američkom bekom, oglasio se i klub na društvenim mrežama.

"Košarkaš Partizana Šejk Milton je tokom večerašnje utakmice doživio prelom kosti šake i očekuje ga duža pauza. Medicinski tim će u najkraćem mogućem roku donijeti odluku o načinu lečenja igrača, naveo je klub na mrežama.