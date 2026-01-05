Partizan dobio novog centra

Nigerijski košarkaš Tonje Džekiri novi je košarkaš Partizana, potvrdio je klub.

Sada već bivši košarkaš CSKA iz Moskve Tonje Džekiri pojačao je ekipu Partizana.

Džekiri se tako poslije određenog porioda vraća u Evroligu, gdje je nastupao u dresovima Fenerbahčea, pre nego što se otisnuo put Rusije, tačnije Moskve.

Nigerijski centar stiže u Partizan kako bi zamenio Tajrika Džonsa, koji je prešao u ekipu Olimpijakosa.

Crno-bijeli na mmestu centra imaju Bruna Fernanda uz sada i Džekirija, koji će se uskoro pridružiti svojim novim saigračima.