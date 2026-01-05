Logo
Large banner

Partizan dobio novog centra

Izvor:

B92

05.01.2026

11:50

Komentari:

0
Тоње Џекири
Foto: KK Partizan

Nigerijski košarkaš Tonje Džekiri novi je košarkaš Partizana, potvrdio je klub.

Sada već bivši košarkaš CSKA iz Moskve Tonje Džekiri pojačao je ekipu Partizana.

Džekiri se tako poslije određenog porioda vraća u Evroligu, gdje je nastupao u dresovima Fenerbahčea, pre nego što se otisnuo put Rusije, tačnije Moskve.

Nigerijski centar stiže u Partizan kako bi zamenio Tajrika Džonsa, koji je prešao u ekipu Olimpijakosa.

Crno-bijeli na mmestu centra imaju Bruna Fernanda uz sada i Džekirija, koji će se uskoro pridružiti svojim novim saigračima.

Podijeli:

Tagovi:

Tonje Džekiri

KK Partizan

Evroliga

ABA liga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лука Дончић није здрав, муче га повреде и болови

Košarka

Luka Dončić nije zdrav, muče ga povrede i bolovi

1 d

0
Студент - Раднички

Košarka

Prvenstvo BiH: Nova pobjeda košarkaša Studenta

1 d

0
Јокићу ни повреда не може ништа – или, ипак, може?

Košarka

Jokiću ni povreda ne može ništa – ili, ipak, može?

2 d

0
Звезда демолирала Ефес у Истанбулу

Košarka

Zvezda demolirala Efes u Istanbulu

2 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

00

Poznato stanje državljanina BiH koji je povrijeđen u noćnom klubu u Švajcarskoj

14

57

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne, saobraćaj se odvija normalno

14

49

Četiri savjeta za bezbijedno uklanjanje leda i snijega sa automobila

14

43

Poplave širom Crne Gore, ekipe na terenu

14

27

Maduro izveden iz zatvora i stiže u sud u Njujorku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner