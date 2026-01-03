Prvenstvo BiH: Nova pobjeda košarkaša Studenta

Košarkaši Studenta stigli su do nove pobjede u prvenstvu BiH savladavši na svom terenu u Aleksandrovcu ekipu Radničkog iz Goražda rezultatom 88:85.

Ekipa trenera Borisa Jokanovića imala je većim dijelom utakmice dvocifrenu zahvaljujući sjajnim rolama Luke Jovičića i Josipa Pavkovića.

Ipak, gosti su na krilima Adija Alikadića i Džejkobi Rajta uspjeli da uvedu utakmicu u neizvjesnu završnici, a Alikadić je promašio šut za produžetak.

Ekipa Studenta je, na kraju, ostvarila zasluženu pobjedu do koje su je predvodili Pavković sa 19 i Jovičić sa 18 ubačenih poena. Na drugoj strani Alikadić je ubacio 29.

Student je nakon nepotpunog 12.kola na petoj poziciji prvenstva BiH sa omjerom od šest pobjeda i pet poraza, a naredni prvenstveni ispit ekipu trenera Borisa Jokanovića očekuje za sedam dana na gostovanju kod košarkaša Proma u Donjem Vakufu.