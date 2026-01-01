Trinkijeri: Rekao sam, ne mogu poslije Željka

Nekadašnji trener Partizana nakon odlaska Željka Obradovića bio je pominjan kao jedan od potencijalnih kandidata za novog šefa stručnog štaba crno-bijelih.

Dan poslije sastanka na kojem je Željko Obradović Upravnom odboru Partizana potvrdio da neće promijeniti odluku, Andrea Trinkijeri je jasno odbacio svaku mogućnost povratka u Humsku.

„Tokom svih ovih godina sam govorio da je moja ljubav prema Partizanu uvijek ista, takođe više puta rekao da mislim da je najbolja stvar koja može da se desi Partizanu – da Željko Obradović bude trener… Ovaj rastanak je doveo do ogromne polarizacije. S jedne strane je ljubav prema Partizanu, sa druge poštovanje prema Obradoviću kao čovjeku i treneru. I odmah sam sebi rekao ne – ne mogu i ne želim!”, kazao je Trinkijeri za „Meridian sport“.

„Na kraju krajeva ovakva polarizacija nikome ne ide u korist. Ovo je tužno, žalosno i boli me. Nadam se da stižu bolja vremena, ovo nikome nije trebalo”.

On je istakao da sa njim lično niko iz Partizana nije razgovarao, već isključivo sa njegovim menadžerom.

„Nisam ni sa kim razgovarao. Nemam nikakav problem da kažem istinu. Ako su pričali s mojim menadžerom, ne znam, jer kad sam vidio šta se dešava, odmah sam rekao ne mogu. Žao mi je jer moja ljubav za Partizan je uvijek tu, ali u ovakvoj situaciji – zbog ljubavi, poštovanja i ove polarizacije rekao sam ne mogu i nije to za mene. U ovakvoj podeli nije to ni za Partizan bilo”.

Nakon što je ekipu privremeno vodio Mirko Ocokoljić, za prvog trenera Partizana imenovan je Đoan Penjaroja.

„Ne znam koliko će mu biti teže, zato što ne znam koliko mu je bilo teško u Španiji. Ali znam da je biti trener u Partizanu velika, ogromna odgovornost. I da nije dovoljno biti samo trener. Želim mu sve najbolje. Moraće sigurno da sjedne sa upravom i da se odluči šta se želi od ovih šest mjeseci. Želimo li da dobijemo što više utakmica u Evroligi, u redu, radićemo na tome. Želimo li nešto drugo… Siguran sam da će imati plan i da će onda taj plan ‘staviti’ na teren”, poručio je Trinkijeri.