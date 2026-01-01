Logo
Large banner

Nema kraja nevoljama: Novi problemi u Partizanu

01.01.2026

18:05

Komentari:

0
Нема краја невољама: Нови проблеми у Партизану
Foto: Tanjug / AP

Povratak plejmejkera Partizana Karlika Džonsa na teren, navodno, još uvijek nije blizu.

Iako je sportski direktor Partizana Žarko Paspalj najavio da će reprezentativac Južnog Sudana početkom februara da se vrati na parket, Nova.rs prenosi da njegov povratak na teren još uvijek nije blizu.

Karlik Džons se povredio još u drugoj polovini oktobra prošle godine.

Plejmejker iz Južnog Sudana je doživio prelom pete metatarzalne kosti i tada se prognoziralo da bi trebalo da odsustvuje dva i po do tri mjeseca.

"Pokušali su da ga oporave „tradicionalnim“ metodama, međutim terapija nije dala rezultate i sada se razmišlja o operaciji. Postoji mogućnost da će morati da ide na zahvat specifičan za ovu vrstu povrede kako bi se otklonio problem. Ukoliko se to dogodi, Karlik Džons neće moći da igra još šest do osam nedjelja. Da je odmah bio podvrgnut operaciji, gotovo sigurno bi zaigrao u januaru", piše Nova.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Karlik Džons

KK Partizan

povreda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Језиво тежак распоред Партизана у Евролиги за јануар: Могу ли до бар једне побједе?

Košarka

Jezivo težak raspored Partizana u Evroligi za januar: Mogu li do bar jedne pobjede?

3 h

0
Огласили се из Олимпијакоса о Тајрику Џоунсу: Овако стоје ствари

Košarka

Oglasili se iz Olimpijakosa o Tajriku Džounsu: Ovako stoje stvari

3 h

0
Кошаркаш Партизана Двејн Вашингтон МВП АБА лиге за децембар

Košarka

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington MVP ABA lige za decembar

1 d

0
Ђоан Пењароја, тренер Партизана

Košarka

Trener Partizana poslije novog poraza: "Dobro smo se držali"

1 d

0

Više iz rubrike

Језиво тежак распоред Партизана у Евролиги за јануар: Могу ли до бар једне побједе?

Košarka

Jezivo težak raspored Partizana u Evroligi za januar: Mogu li do bar jedne pobjede?

3 h

0
Огласили се из Олимпијакоса о Тајрику Џоунсу: Овако стоје ствари

Košarka

Oglasili se iz Olimpijakosa o Tajriku Džounsu: Ovako stoje stvari

3 h

0
Ово је први снимак Јокића након повреде

Košarka

Ovo je prvi snimak Jokića nakon povrede

5 h

0
Џејмс Нанели нови кошаркаш АЕК-а из Атине

Košarka

Džejms Naneli novi košarkaš AEK-a iz Atine

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

30

U Banjaluci ponovo bez naplate parkinga: Iz Gradske uprave pozivaju građane da budu "odgovorni"

19

26

U Trebinju nije falilo dobrog novogodišnjeg provoda: Veselo pod platanima

19

23

Danijela Dakanović iz Modriče prva beba rođena u Republici Srpskoj u 2026. godini

19

17

Doboj: Doček Nove godine uz vatromet i narodnjake

19

12

Svijeće za 13 nevinih žrtava koje je ubio Aleksandar Martinović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner