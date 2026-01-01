Nema kraja nevoljama: Novi problemi u Partizanu

Iako je sportski direktor Partizana Žarko Paspalj najavio da će reprezentativac Južnog Sudana početkom februara da se vrati na parket, Nova.rs prenosi da njegov povratak na teren još uvijek nije blizu.

Karlik Džons se povredio još u drugoj polovini oktobra prošle godine.

Plejmejker iz Južnog Sudana je doživio prelom pete metatarzalne kosti i tada se prognoziralo da bi trebalo da odsustvuje dva i po do tri mjeseca.

"Pokušali su da ga oporave „tradicionalnim“ metodama, međutim terapija nije dala rezultate i sada se razmišlja o operaciji. Postoji mogućnost da će morati da ide na zahvat specifičan za ovu vrstu povrede kako bi se otklonio problem. Ukoliko se to dogodi, Karlik Džons neće moći da igra još šest do osam nedjelja. Da je odmah bio podvrgnut operaciji, gotovo sigurno bi zaigrao u januaru", piše Nova.rs.