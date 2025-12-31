Logo
Trener Partizana poslije novog poraza: "Dobro smo se držali"

31.12.2025

08:41

Komentari:

0
Ђоан Пењароја, тренер Партизана
Foto: Tanjug / AP / RADE PRELIĆ

Košarkaši Partizana upisali su treći vezani poraz u Evroligi, a ovoga puta od crno-bijelih bolja je bila Valensija.

Poslije susreta u Španiji, Đoan Penjaroja, trener Partizana, govorio je o tome kako je video meč.

Imao je Partizan dugo prednost tokom susreta sa Valensijom i svakako je popravljen utisak kada se uporedi ovaj i prethodna dva meča, međutim na kraju se ipak broji poraz.

partizan

Košarka

Partizan nastavio crni niz u Evroligi

„Promašili smo mnogo šuta za tri poena i na taj način je teško pobijediti Valensiju, Mislim da se tim dobro borio i prikazao dobru partiju 35 minuta“, rekao je Penjaroja.

Još jednom je istakao koliko je pred crno-bijelima bio težak zadatak jer su igrali protiv tima koji je drugi na tabeli Evrolige.

„Mislim da smo se dobro držali, takmičili, a bila je ovo teška utakmica za nas. Nikome nije lako u Valensiji, mora dobro da se šutira ovdje i mi smo promašili veliki broj šuteva“, istakao je španski stručnjak.

Upitan je i da prokomentariše nesportsku ličnu grešku Pejna.

„Šta da radite, to je košarka“, kratko je poručio Penjaroja.

Partizan sa novim trenerom očigledno još traži pobjednički recept u Evroligi, a poslije novog poraza crno-bijeli nalaze se na 19. mjestu na tabeli.

