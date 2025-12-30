Poznate prve prognoze iz Denvera o povredi Jokića

Nikola Jokić povrijedio se na meču Denvera i Majamija, a prve prognoze su ohrabrujuće.

Kako prenosi Meridian sport, pozivajući se na izvore bliske Denveru, prvi pokazatelji govore da je u pitanju hiperekstenzija i da nije došlo do ozbiljnijih oštećenja.

Jokić bi sutra trebalo da uradi magnetnu rezonancu, ali sudeći prema inicijalnim reakcijama, najbolji košarkaš svijeta bi mogao da izbjegne dužu pauzu.

Jokić se povrijedio na meču protiv Majamija, a do povrede je došlo kada je Jokićev saigrač Spenser Džouns, nogom udario donji dio noge srpskog košarkaša, povredivši mu pritom lijevo koljeno.

Jokić se srušio na parket, držeći se za koljeno i previjajući se od bolova, a snimci tih dešavanja zabrinuli su cijeli košarkaški svijet.

Denver je susret u Majamiju izgubio 147:123, a Jokić je do trenutka povrede imao 21 poen, osam asistencije i pet skokova.