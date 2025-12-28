Jokić opet briljirao – Denver opet izgubio

Košarkaši Denvera izgubili su od Orlanda 127:126 u novom meču NBA lige.

Nagetsi su opet izgubili nemoguće, imali su veliku prednost, ali na kraju nisu uspeli da je sačuvaju, pa s tako zabilježili treći poraz u posljednji pet mečeva.

Nikola Jokić opet je bio na visini zadatka, Srbin je još jednom upisao tripl-dabl, 16. ove sezone, ukupno 180. u karijeri.

Jokić je meč završio sa 34 poena (11/22 iz igre, 0/0 za tri, 12/13 sa penala), 21 skokom i 12 asistencija za 38 minuta igre, a imao je i četiri izgubljene i jednu blokadu.

Srpski centar došao je na korak do drugog mjesta večne liste, pošto sada Oskar Robertson ima samo jedan tripl-dabl više od njega.

Srbin je protiv Medžika upisao novu 30/20/10 partiju, osmu takvu u karijeri, ali ni to nije bilo dovoljno da tim Dejvida Adelmana izbjegne deveti poraz u sezoni.