Logo
Large banner

"G*vna jedna, j**em vas u usta seljačka...": Bura u ABA ligi

27.12.2025

20:04

Komentari:

0
"Г*вна једна, ј**ем вас у уста сељачка...": Бура у АБА лиги
Foto: Printscreen/Youtube/KK Crvena zvezda

Košarkaši Kluža upisali su osmu pobjedu od starta ABA lige, pošto su u petak na svom terenu bili bolji od ekipe Studentskog Centra rezultatom 96:85. Na taj način, rumunski tim se nalazi na drugom mjestu u regionalnom takmičenju, ali sa dve utakmice viška u odnosu na Partizan koji ima samo jedan poraz i identičan broj trijumfa.

Od samog starta su košarkaši Kluža bili dominantniji i držali su sve u svojim rukama gotovo svih 40 minuta utakmice. Ipak, trener gostiju Petar Mijović, na jednom tajmautu je imao šta da kaže arbitrima i iskaže nezadovoljstvo suđenjem.

- Nema padanja, ova g*vna kradu čitavu utakmicu! Nema padanja, je l' jasno? Na ivici namernog faula odigrajte. G*vna jedna, je*em vas u usta vas je*em seljačka - rekao je Mijović igračima.

Međutim, na posletku utakmice bio je mirniji i nije se osvrtao na suđenje.

- Prije svega, želim da čestitam ekipi Kluža. Igrali su veoma dobro, pogađali su mnogo teških šuteva i unijeli snažnu energiju, i na kraju dana su zasluženo pobijedili. Mislim da smo i mi odigrali solidnu utakmicu, osim prve četvrtine u kojoj smo izašli pomalo mlako. Osim toga, zadovoljan sam kako smo igrali u određenim periodima, posebno imajući u vidu kvalitet protivnika.

Podijeli:

Tagovi:

Košarka

sudije

ABA liga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Тајрик Џонс напушта Партизан?

Košarka

Tajrik Džons napušta Partizan?

7 h

0
Никола Вучевић престигао Мајкла Џордана

Košarka

Nikola Vučević prestigao Majkla Džordana

9 h

0
Легенда упозорава: Тајрик Џонс мора да напусти Партизан прије него што тензије ескалирају

Košarka

Legenda upozorava: Tajrik Džons mora da napusti Partizan prije nego što tenzije eskaliraju

11 h

0
Обрадовић и Кићановић не трпе увреде: Одлучили да повуку медаље из Музеја у Чачку

Košarka

Obradović i Kićanović ne trpe uvrede: Odlučili da povuku medalje iz Muzeja u Čačku

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

06

Srušio se avion u more nedaleko od plaže Kopakabana: Snimak haosa u Riju, ima mrtvih

22

01

Podatak koji jasno pokazuje raspad Partizana

21

44

Džudo klub Banjaluka najbolji u Republici Srpskoj

21

35

U Francuskoj 30 ljudi dijeli jedan auto, a ključevi su u seoskoj kafani

21

30

Sara Ćirković pobijedila Sajdu Mosker iz Paname

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner