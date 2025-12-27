"G*vna jedna, j**em vas u usta seljačka...": Bura u ABA ligi

Košarkaši Kluža upisali su osmu pobjedu od starta ABA lige, pošto su u petak na svom terenu bili bolji od ekipe Studentskog Centra rezultatom 96:85. Na taj način, rumunski tim se nalazi na drugom mjestu u regionalnom takmičenju, ali sa dve utakmice viška u odnosu na Partizan koji ima samo jedan poraz i identičan broj trijumfa.

Od samog starta su košarkaši Kluža bili dominantniji i držali su sve u svojim rukama gotovo svih 40 minuta utakmice. Ipak, trener gostiju Petar Mijović, na jednom tajmautu je imao šta da kaže arbitrima i iskaže nezadovoljstvo suđenjem.

- Nema padanja, ova g*vna kradu čitavu utakmicu! Nema padanja, je l' jasno? Na ivici namernog faula odigrajte. G*vna jedna, je*em vas u usta vas je*em seljačka - rekao je Mijović igračima.

Međutim, na posletku utakmice bio je mirniji i nije se osvrtao na suđenje.

- Prije svega, želim da čestitam ekipi Kluža. Igrali su veoma dobro, pogađali su mnogo teških šuteva i unijeli snažnu energiju, i na kraju dana su zasluženo pobijedili. Mislim da smo i mi odigrali solidnu utakmicu, osim prve četvrtine u kojoj smo izašli pomalo mlako. Osim toga, zadovoljan sam kako smo igrali u određenim periodima, posebno imajući u vidu kvalitet protivnika.