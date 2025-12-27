Obradović i Kićanović ne trpe uvrede: Odlučili da povuku medalje iz Muzeja u Čačku

Željko Obradović i Dragan Kićanović odbili su da njihove medalje budu izložene na Muzeju košarke u Čačku.

Željka Obradovića je na društvenim mrežama vrijeđao gradonačelnik Čačka, Milun Todorović, i to je razlog za takvu odluku devetostrukog šampiona Evrolige.

- Željko je prije sedam ili osam godina dobio nagradu grada Čačka, a Milun je išao da mu je odnese u Istanbul. Obradović ga je ugostio, nije mu dao ni vodu da plati, bili su tamo nekoliko dana. Kada su krenuli da ‘pljuju’ Željka, poslali su svima da dijele istu objavu.

– Todorović nije ni gledao šta kači na ‘stori’, ali već je bilo kasno kada je shvatio o čemu se radi – rekao je bivši fudbaler, Mirko Poledica, za „Sport klub“.

Iako je najavljivano da će muzej biti otvoren 18. decembra na Dan grada, to se i dalje nije dogodilo iako su završeni radovi.

Željko Obradović više nije trener Partizana od kraja novembra. Četiri i po godine je bio u klubu u tom drugom mandatu, osvojio je dva trofeja ABA lige i pehar Košarkaške lige Srbije. Izborio je Partizan sa njim i plej-of Evrolige u sezoni 2022/2023 u čijem četvrtfinalu ga je zaustavio Real Madrid u „onoj“ seriji, koja je završena 3:2, prenosi Sport klub.