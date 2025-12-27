Logo
Obradović i Kićanović ne trpe uvrede: Odlučili da povuku medalje iz Muzeja u Čačku

Обрадовић и Кићановић не трпе увреде: Одлучили да повуку медаље из Музеја у Чачку
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Željko Obradović i Dragan Kićanović odbili su da njihove medalje budu izložene na Muzeju košarke u Čačku.

Željka Obradovića je na društvenim mrežama vrijeđao gradonačelnik Čačka, Milun Todorović, i to je razlog za takvu odluku devetostrukog šampiona Evrolige.

- Željko je prije sedam ili osam godina dobio nagradu grada Čačka, a Milun je išao da mu je odnese u Istanbul. Obradović ga je ugostio, nije mu dao ni vodu da plati, bili su tamo nekoliko dana. Kada su krenuli da ‘pljuju’ Željka, poslali su svima da dijele istu objavu.

Партиуанн

Košarka

Košmar za Partizan: Ovo je prosječna razlika kojom je gubio tri posljednja meča, "pakao" tek slijedi

– Todorović nije ni gledao šta kači na ‘stori’, ali već je bilo kasno kada je shvatio o čemu se radi – rekao je bivši fudbaler, Mirko Poledica, za „Sport klub“.

Iako je najavljivano da će muzej biti otvoren 18. decembra na Dan grada, to se i dalje nije dogodilo iako su završeni radovi.

Жељко Обрадовић

Košarka

Bomba: Željko Obradović bi mogao preuzeti crno-bijele

Željko Obradović više nije trener Partizana od kraja novembra. Četiri i po godine je bio u klubu u tom drugom mandatu, osvojio je dva trofeja ABA lige i pehar Košarkaške lige Srbije. Izborio je Partizan sa njim i plej-of Evrolige u sezoni 2022/2023 u čijem četvrtfinalu ga je zaustavio Real Madrid u „onoj“ seriji, koja je završena 3:2, prenosi Sport klub.

Željko Obradović

Dragan Kićanović

medalje

