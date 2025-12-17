Logo
Ovo su čekali svi Grobari: Oglasio se Željko Obradović

Izvor:

B92

17.12.2025

21:46

Komentari:

0
Ово су чекали сви Гробари: Огласио се Жељко Обрадовић

Proslavljeni srpski trener Željko Obradović prvi put je govorio o svojoj budućnosti otkako je napustio Partizan.

Obradović je nedavno podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba crno-bijelih.

65d5e916a4eff taker karlson

Svijet

Noćas bi mogao početi novi rat: Uznemirujuće tvrdnje Takera Karlsona

"Trenutno ne razmišljam ni o čemu drugom, osim o porodici. Do kraja juna neću raditi ni za jedan klub. Tokom ovog perioda ne namjeravam da razmatram nikakav prijedlog za saradnju, bez obzira odakle dolazi", rekao je Obradović za grčku televiziju "ERT".

Svoje razloge odlaska iz Humske obrazložio je ubrzo po napuštanju kluba.

Obradovićeva privremena zamjena je Mirko Ocokoljić, koji tim vodi i na meču sa Virtusom.

Виктор Орбан и Роберт Фицо

Srbija

Orban i Fico zbog Srbije žestoko opleli po EU

Obradović (65) je pored Partizana u klupskoj karijeri trenirao Huventud, Real, Beneton, Panatinaikos i Fenerbahče.

On je u karijeri osvojio devet titula klupskog šampiona Evrope.

