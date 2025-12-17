Ovo su čekali svi Grobari: Oglasio se Željko Obradović

Proslavljeni srpski trener Željko Obradović prvi put je govorio o svojoj budućnosti otkako je napustio Partizan.

Obradović je nedavno podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba crno-bijelih.

"Trenutno ne razmišljam ni o čemu drugom, osim o porodici. Do kraja juna neću raditi ni za jedan klub. Tokom ovog perioda ne namjeravam da razmatram nikakav prijedlog za saradnju, bez obzira odakle dolazi", rekao je Obradović za grčku televiziju "ERT".

Svoje razloge odlaska iz Humske obrazložio je ubrzo po napuštanju kluba.

Obradovićeva privremena zamjena je Mirko Ocokoljić, koji tim vodi i na meču sa Virtusom.

Obradović (65) je pored Partizana u klupskoj karijeri trenirao Huventud, Real, Beneton, Panatinaikos i Fenerbahče.

On je u karijeri osvojio devet titula klupskog šampiona Evrope.