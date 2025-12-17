Logo
Srbin ušao u istoriju Barselone u Evroligi

Izvor:

Telegraf

17.12.2025

08:46

Србин ушао у историју Барселоне у Евролиги
Foto: Screenshot/X/FCBbasket

Skoro savršeno veče za Barselonu u Evroligi upotpunio je istorijski trenutak mladog srpskog košarkaša Nikole Kusturice, koji je debitovao za prvi tim katalonskog kluba i postao najmlađi igrač u istoriji Barse koji je nastupio u elitnom takmičenju.

Kusturica je u trenutku debija imao 16 godina, sedam mjeseci i 17 dana, čime je oborio dosadašnji klupski rekord koji je držao Džejms Nnadži, koji je prvi nastup u Evroligi upisao sa 17 godina, tri mjeseca i 13 dana.

Zanimljivo je da je Kusturica na evroligaški debi stigao u potpuno istoj starosnoj dobi u kojoj je nekadašnji slovenački as Luka Dončić debitovao za Real Madrid u Evroligi, što ovom podvigu daje dodatnu simboliku.

Košarka, lopta

Košarka

Srbin sa 16 godina debitovao u dresu Barselone

Mladi košarkaš tako je upisao svoje ime u istoriju Barselone, potvrdivši veliki potencijal i nagovještaj blistave karijere koja je tek pred njim.

Barselona je u Parizu dobila istoimenu ekipu rezultatom 85:69, a Kusturica je na terenu proveo 68 sekundi. Za to vrijeme uputio je samo jedan šut ka košu i nije pogodio.

(Telegraf.rs)

Nikola Kusturica

Barselona

Evroliga

