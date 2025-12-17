Sakramento se odriče Vestbruka

Po svemu sudeći Vestbruk neće se dugo zadržati ni u ekipi Kingsa, gdje je stigao na početku sezone, kada je napustio Denver.

Sem Rasela u plani trejda se nalaze i Zek Levin i Demar Derozan.

Košarka Niksi preokretom osvojili NBA Kup i uzeli prvi trofej poslije 52 godine

Sakramento igra jednu od lošijih sezona, jer su trenutno na učinku od šest pobjeda i čak 20 poraza, i na zapadu su na pretposljednjem mjestu,a iza njih su samo Nju Orleans Pelikansi i Los Anđeles Klipersi.

Čelni ljudi Sakramneta su stali iza trenera Daga Kristija i djeluje da će tri igrača morati da pronađu novu sredinu.