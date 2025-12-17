Saks: Ako se Putin i Tramp dogovore, Srbija će moći da odahne

Srbija će moći da odahne ukoliko se predsjednici Sjedinjenih Država i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin dogovore, rekao je profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks.

Saks je ovo rekao za Sputnjik odgovarajući na pitanje na koji način bi Srbija mogla da se suprotstavi pokušajima Amerike da je natjera da protjera Rusiju iz ekonomije, imajući u vidu probleme sa kojima je suočen NIS.

- Nadam se da će Tramp pronaći rešenje sa Putinom, iako on nailazi na otpor i u samoj SAD i u Evropi. To može da se dogodi vrlo brzo, a tada i Srbija više neće imati probleme jer će i SAD poslovati s Rusijom. Samo bih sačekao da se to desi jer je to šansa, i tu je Tramp u pravu, a okružio se pogrešnima - rekao je Saks.

On je preporučio Srbiji da što više razgovara sa Mađarima, Slovacima, pa i Česima gdje novu vladu predvodi Andrej Babiš koji, kako je rekao, žele da sarađuju sa Rusima.

- Srbija nije sama - poručio je Saks.

Na pitanje da li postoji mogućnost refedinisanja odnosa Srbije i SAD, Saks je konstatovao da Srbija strateški nije značajna za Vašington, iako u njoj posluju neke američke kompanije.

- Možete probati da refedinišete odnose, ali nemam lak odgovor za Srbiju jer ona ima teške susjede, a evropsko rukovodstvo je toliko loše da jednostavno nema lakih odgovora. Pokušajte, ali ne presijecajte veze sa Rusijom, Kinom, Indijom - rekao je Saks, uz ocjenu da su sankcije Rusiji besmislene.

Saks je u Beogradu učestvovao na diskusiji sa predsjednikom Centra za međunarodne odnose i održivi razvoj Vukom Jeremićem, a diskusija je održana u okviru prezentacije novog broja časopisa "Horajzons", prenosi "Sputnik".