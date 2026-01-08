Teška nesreća kod Bijeljine: Više povrijeđenih

Izvor:
ATV
08.01.2026
10:46
Komentari:0
U sudaru dva automobila u Bijeljini jedno lice je teže povrijeđeno, a tri lakše, saopšteno je iz Policijske uprave.
Saobraćajna nezgoda dogodila se u Sremskoj ulici sinoć u 22.25 časova i u njoj su učestvovali golf kojim je upravljalo lice čiji su inicijali M.S. i audi koji je vozilo lice Ž.V.
Teško je povrijeđeno lice čiji su inicijali M.N. koje je bilo na mjestu suvozača u golfu, a lakše su povrijeđeni vozač, suvozač i putnik u audiju čiji su inicijali Ž.V, M.H. i V.H.
Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Bijeljina juče se dogodilo pet saobraćajnih nezgoda.
