Teška nesreća kod Bijeljine: Više povrijeđenih

Izvor:

ATV

08.01.2026

10:46

Тешка несрећа код Бијељине: Више повријеђених
Foto: ATV

U sudaru dva automobila u Bijeljini jedno lice je teže povrijeđeno, a tri lakše, saopšteno je iz Policijske uprave.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u Sremskoj ulici sinoć u 22.25 časova i u njoj su učestvovali golf kojim je upravljalo lice čiji su inicijali M.S. i audi koji je vozilo lice Ž.V.

Teško je povrijeđeno lice čiji su inicijali M.N. koje je bilo na mjestu suvozača u golfu, a lakše su povrijeđeni vozač, suvozač i putnik u audiju čiji su inicijali Ž.V, M.H. i V.H.

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Bijeljina juče se dogodilo pet saobraćajnih nezgoda.

Bijeljina

