Jezivi detalji pucnjave: Sa drugom namjeravao da ubijaju redom u kućama

Mirno praznično popodne u Jovijanovoj ulici na Zvezdari pretvorilo se u poprište nezapamćenog užasa.

Dok se ljekari bore za život dvoje teško povređenih, na vid‌jelo izlaze jezivi detalji koji ukazuju na to da je tragedija mogla biti još većih razmjera.

Prema nezvaničnim informacijama, koje je objavio Telegraf motiv ovog svirepog napada je novac. Maloljetnik je od babe i dede tražio sumu od 18.000 evra, a kada su oni odbili da mu predaju novac, desila se pucnjava.

Novi podaci iz istrage ulili su dodatni strah među stanovnike Zvezdare. Prema riječima komšija, maloljetni D. P. u kuću nije došao sam, već u pratnji druga za kojim policija trenutno intenzivno traga.

"Nakon pucnjave, deda je izleteo krvav iz kuće i tražio pomoć. Policija nam je rekla da su imali nameru da idu od kuće do kuće i ubijaju redom", tvrdi jedan od šokiranih komšija.

Pozadina priče o problematičnom mladiću dodatno potresa javnost. Kako saznaje telegraf, D. P. i njegovog brata majka je napustila dok su bili d‌jeca, a odgajili su ih upravo baba i deda u koje je danas pucao. Mladić je od ranije poznat kao problematičan, imao je prijave za nasilje u porodici, a za njim je navodno bila raspisana i policijska potraga.

Prve fotografije sa lica mjesta prikazuju jezive scene: dvorište je blokirano policijskim trakama, dok su forenzičari i inspektori satima vršili uviđaj. Ulica je i dalje pod nadzorom jakih policijskih snaga koje pokušavaju da lociraju drugog mladića koji je bio sa napadačem.

Na VMA ljekari ulažu nadljudske napore da spasu živote dede i unuka, dok je baka trenutno van životne opasnosti.

Podsjećamo, maloljetnik star 16 godina danas je u beogradskom naselju Zvezdara iz vatrenog oružja ranio babu i dedu, a potom i sebe.

Sumnja se da je maloletnik babu ranio u ruku, dedu u glavu, a sebi pucao u stomak. Maloletnik je pucao oko 16 časova u dvorištu porodične kuće na Zvezdari.

Sve troje prevezeni su na VMA.