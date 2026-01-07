Obustavljen saobraćaj u Velikom Blašku: Automobil završio pored puta

Zbog saobraćajne nezgode na dionici magistralnog puta Klašnice-Prnjavor u mjestu Veliko Blaško obustavljen je saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

U toku je policijski uviđaj.

Prema fotografijama koje su objavili drugi vozači, u pitanju je sudar dva vozila, od kojih je jedan završio kraj puta.

Iz AMS-a su naveli da je zbog snijega, poledice i opasnosti od oborenih stabala veoma otežan saobraćaj na većini puteva u Republici Srpskoj, posebno na dionici magistralnog puta Prijedor-Oštra Luka.

Na području Hercegovine prisutna je velika količina vode na kolovozu.

Vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, te savjetuje maksimalno oprezna vožnja, kao i upotreba zimske opreme.

Kada je riječ o graničnim prelazima, frekvencija vozila pojačana je na prelazima Gradška, Donja Gradina, Kozarska Dubica i Kostajnica na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj.

Na ostalim prelazima graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.