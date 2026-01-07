Logo
Large banner

Obustavljen saobraćaj u Velikom Blašku: Automobil završio pored puta

07.01.2026

17:11

Komentari:

0
Обустављен саобраћај у Великом Блашку: Аутомобил завршио поред пута
Foto: ATV

Zbog saobraćajne nezgode na dionici magistralnog puta Klašnice-Prnjavor u mjestu Veliko Blaško obustavljen je saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

U toku je policijski uviđaj.

Божићни ручак Род Благојевић

Republika Srpska

Božićni ručak sa Rodom Blagojevićem; Dodik: Božić je praznik koji okuplja

Prema fotografijama koje su objavili drugi vozači, u pitanju je sudar dva vozila, od kojih je jedan završio kraj puta.

Iz AMS-a su naveli da je zbog snijega, poledice i opasnosti od oborenih stabala veoma otežan saobraćaj na većini puteva u Republici Srpskoj, posebno na dionici magistralnog puta Prijedor-Oštra Luka.

Na području Hercegovine prisutna je velika količina vode na kolovozu.

Policija Srbija

Hronika

Horor u Beogradu: Tinejdžer (16) pucao na babu i djeda, pa pokušao da se ubije

Vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, te savjetuje maksimalno oprezna vožnja, kao i upotreba zimske opreme.

Kada je riječ o graničnim prelazima, frekvencija vozila pojačana je na prelazima Gradška, Donja Gradina, Kozarska Dubica i Kostajnica na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj.

-спц-вјера-црква-крст-

Region

Oskrnavljen pravoslavni krst u Kopru

Na ostalim prelazima graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Veliko Blaško

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

Društvo

Svi su istrajni za ozdravljenje malog Kristijana (9): Liječenje se nastavlja u Francuskoj

4 h

0
Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

Scena

Brižit Bardo sahranjena u strogoj privatnosti

4 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Region

Dramatično u Crnoj Gori: U toku evakuacija građana

4 h

0
Оружане снаге БиХ иду у Газу

BiH

Oružane snage BiH idu u Gazu

4 h

0

Više iz rubrike

Хорор у Београду: Тинејџер (16) пуцао на бабу и дједа, па покушао да се убије

Hronika

Horor u Beogradu: Tinejdžer (16) pucao na babu i djeda, pa pokušao da se ubije

4 h

0
Убијен тинејџер

Hronika

Uhapšen ubica tinejdžera (18): Mladiću zario nož u vrat, pa pobjegao

5 h

0
Опсадно стање: Младић убијен на Божић, убица и даље на слободи

Hronika

Opsadno stanje: Mladić ubijen na Božić, ubica i dalje na slobodi

9 h

0
Свађа у кафани прерасла у хорор, убијен тинејџер

Hronika

Svađa u kafani prerasla u horor, ubijen tinejdžer

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Fico: Nijedan slovački vojnik neće ići u Ukrajinu

20

42

Ovu naviku trebate izbjegavati na Božić

20

26

Jezivi detalji pucnjave: Sa drugom namjeravao da ubijaju redom u kućama

20

12

Pronađeno tijelo mladića u močvari: Oglasila se policija

19

58

U ovom gradu traže 100 ljudi za hitno čišćenje snijega: Zarada za zimski haos

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner