Obustavljen saobraćaj u Velikom Blašku: Automobil završio pored puta

07.01.2026
17:11
Komentari:0
Zbog saobraćajne nezgode na dionici magistralnog puta Klašnice-Prnjavor u mjestu Veliko Blaško obustavljen je saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
U toku je policijski uviđaj.
Republika Srpska
Božićni ručak sa Rodom Blagojevićem; Dodik: Božić je praznik koji okuplja
Prema fotografijama koje su objavili drugi vozači, u pitanju je sudar dva vozila, od kojih je jedan završio kraj puta.
Iz AMS-a su naveli da je zbog snijega, poledice i opasnosti od oborenih stabala veoma otežan saobraćaj na većini puteva u Republici Srpskoj, posebno na dionici magistralnog puta Prijedor-Oštra Luka.
Na području Hercegovine prisutna je velika količina vode na kolovozu.
Hronika
Horor u Beogradu: Tinejdžer (16) pucao na babu i djeda, pa pokušao da se ubije
Vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, te savjetuje maksimalno oprezna vožnja, kao i upotreba zimske opreme.
Kada je riječ o graničnim prelazima, frekvencija vozila pojačana je na prelazima Gradška, Donja Gradina, Kozarska Dubica i Kostajnica na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj.
Region
Oskrnavljen pravoslavni krst u Kopru
Na ostalim prelazima graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
9 h0
Hronika
10 h0
Najnovije
Najčitanije
21
00
20
42
20
26
20
12
19
58
Trenutno na programu