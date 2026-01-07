Logo
Svi su istrajni za ozdravljenje malog Kristijana (9): Liječenje se nastavlja u Francuskoj

Izvor:

ATV

07.01.2026

16:43

Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској
Foto: Anton Uniqueton/Pexels

Nakon operacije tumora na mozgu od strane vrhunskih ljekara neurohirurga u Beogradu, liječenje Kristijana Kosića iz Laktaša mora se hitno nastaviti u Francuskoj.

Zahvaljujući brzoj reakciji i snažnoj institucionalnoj podršci, preduzeti su konkretni koraci ka obezbjeđivanju najkvalitetnijeg liječenja u svijetu za dječaka Kristijana Kosića u Francuskoj.

Брижит Бардо

Scena

Brižit Bardo sahranjena u strogoj privatnosti

Bojana Kondić Panić, šef Predstavništva Republike Srpske u Francuskoj i nekadašnja ambasadorka BiH u Parizu, stupila je u kontakt sa profesorom Didierom Samuelom, predsjednikom i generalnim direktorom Nacionalnog instituta za zdravlje i medicinska istraživanja Francuske. Profesor Samuel je potvrdio da institut Gustave Roussy, koji važi za jednu od najprestižnijih i vodećih zdravstvenih ustanova u svijetu za liječenje karcinoma, posebno u oblasti pedijatrijske onkologije, posjeduje neophodnu stručnost za ovu vrstu oboljenja.

Na njegovu inicijativu, odmah po prijemu kompletne medicinske dokumentacije, u proces se uključio prof. dr Fabrice Barlesi, generalni direktor (CEO) instituta Gustave Roussy, koji je bez odlaganja obavijestio međunarodni sektor i tim pedijatrijske onkologije. Već istog dana formiran je multidisciplinarni stručni tim, dostavljeni su detaljni medicinski izvještaji i finansijski predračun za liječenje, te je potvrđena spremnost instituta da dijete bude hospitalizovano u Parizu odmah početkom naredne sedmice.

илу-водостај-25112025

Region

Dramatično u Crnoj Gori: U toku evakuacija građana

Finansijsku podršku liječenju obezbijediće Fond solidarnosti Republike Srpske, koji će snositi troškove prevoza, smještaja i liječenja u Parizu od više stotina hiljada eura.

Grad Laktaši preuzeće lične troškove boravka porodice u Parizu, dok će Predstavništvo Republike Srpske u Francuskoj obezbijediti punu tehničku podršku i usluge prevođenja tokom cijelog procesa.

Kristijanvova porodica uputila je veliku zahvalnost šefu Predstavništva Republike Srpske u Parizu Bojani Kondić Panić i direktorici Fonda Solidarnosti dr Jasminki Vučković i upravi, svim institucijama Republike i Kliničkim centrima Srbije i UKC, za način kako su svi dosad brzo odreagovali i pokazali snagu solidarnosti, odgovornosti i zajedničkog djelovanja institucija u borbi za zdravlje i život djeteta.

oruzane snage bih

BiH

Oružane snage BiH idu u Gazu

Kristijanu i njegovoj porodici želimo snagu, podršku i uspješan ishod dugotrajnog liječenja.

