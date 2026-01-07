Logo
Američka komanda potvrdila pljenidbu tankera

SRNA

07.01.2026

15:56

Sjedinjene Države su u međunarodnim vodama zaplijenile tanker "M/T Sofija" i prate ga do američkih voda, saopštila je Južna komanda vojske SAD.

- U akciji prije zore, Ministarstvo rata, u koordinaciji sa Ministarstvom za unutrašnju bezbjednost, zaplijenilo je bez incidenta sankcionisani tanker iz "tamne flote" bez državne oznake - pojašnjeno je u saopštenju.

Зоран Милановић

Region

Milanović: Nećemo slati vojsku u Ukrajinu

"Foks njuz" javio je danas da su se američke snage u sjevernom dijelu Atlantika ukrcale na tanker "Bela jedan", koji je navodno plovio pod ruskom zastavom. Akcija je izvršena između Britanskih ostrva i Islanda.

U medijskim izvještajima navodi se da je tankeru promijenjeno ime pod kojim je ranije bio poznat.

Kiril

Svijet

Patrijarh Kiril: Rusija predstavlja civilizacijsku alternativu Zapadu

Zvanična Moskva za sada nije komentarisala ovu situaciju. Ruska državna stanica "Raša tudej" objavila je sliku helikoptera u vazduhu u blizini broda.

