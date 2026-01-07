Američka komanda potvrdila pljenidbu tankera

Izvor:
Sjedinjene Države su u međunarodnim vodama zaplijenile tanker "M/T Sofija" i prate ga do američkih voda, saopštila je Južna komanda vojske SAD.
- U akciji prije zore, Ministarstvo rata, u koordinaciji sa Ministarstvom za unutrašnju bezbjednost, zaplijenilo je bez incidenta sankcionisani tanker iz "tamne flote" bez državne oznake - pojašnjeno je u saopštenju.
"Foks njuz" javio je danas da su se američke snage u sjevernom dijelu Atlantika ukrcale na tanker "Bela jedan", koji je navodno plovio pod ruskom zastavom. Akcija je izvršena između Britanskih ostrva i Islanda.
U medijskim izvještajima navodi se da je tankeru promijenjeno ime pod kojim je ranije bio poznat.
Zvanična Moskva za sada nije komentarisala ovu situaciju. Ruska državna stanica "Raša tudej" objavila je sliku helikoptera u vazduhu u blizini broda.
