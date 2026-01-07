Uhapšen ubica tinejdžera (18): Mladiću zario nož u vrat, pa pobjegao

Pripadnici MUP-a, nakon višečasovne opsade i intenzivne potrage, locirali su i uhapsili osumnjičenog za brutalno ubistvo tinejdžera Nenada G. (18) u kafiću "Escape M".

Monstrum koji je na najradosniji praznik zario nož u vrat mladiću konačno je iza rešetaka!

Kako saznaje Telegraf, policajci koji su povučeni sa slobodnih dana i prazničnih proslava nisu stajali dok nisu stavili lisice na ruke osumnjičenom.

Lociran u rekordnom roku: Zahvaljujući preciznim iskazima svjedoka koji su tvrdili da je napadač iz okolnog sela, policija je suzila rejon potrage i opkolila objekat u kojem se krio.

Pali i saučesnici? Prema nezvaničnim informacijama, policija je privela i osobe koje su pomogle ubici da pobjegne sa lica mjesta i pokuša da se sakrije od pravde.

Iako je osumnjičeni uhapšen, forenzičari i dalje rade u kafiću "Escape M". Traži se oružje kojim je izvršen zločin, a koje je napadač, kako se sumnja, odbacio tokom bjekstva. Na vratima lokala i dalje stoje jezivi tragovi krvi koji svjedoče o posljednjim trenucima mladog Nenada.

Vijesti o hapšenju donijele su djelimično olakšanje mještanima Tovariševa, ali bol za izgubljenim životom 18-godišnjeg mladića ne jenjava. Nenad, koji je dan proveo ložeći badnjake i slaveći sa drugovima, postao je žrtva besmislenog nasilja koje je zauvijek obilježilo ovaj Božić.