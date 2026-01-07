Logo
Large banner

Uhapšen ubica tinejdžera (18): Mladiću zario nož u vrat, pa pobjegao

07.01.2026

15:33

Komentari:

0
Убијен тинејџер
Foto: Ustupljena fotografija

Pripadnici MUP-a, nakon višečasovne opsade i intenzivne potrage, locirali su i uhapsili osumnjičenog za brutalno ubistvo tinejdžera Nenada G. (18) u kafiću "Escape M".

Monstrum koji je na najradosniji praznik zario nož u vrat mladiću konačno je iza rešetaka!

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Region

Spomenik Tesli vraća se ispred Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

Kako saznaje Telegraf, policajci koji su povučeni sa slobodnih dana i prazničnih proslava nisu stajali dok nisu stavili lisice na ruke osumnjičenom.

Lociran u rekordnom roku: Zahvaljujući preciznim iskazima svjedoka koji su tvrdili da je napadač iz okolnog sela, policija je suzila rejon potrage i opkolila objekat u kojem se krio.

Pali i saučesnici? Prema nezvaničnim informacijama, policija je privela i osobe koje su pomogle ubici da pobjegne sa lica mjesta i pokuša da se sakrije od pravde.

policija hrvatska

Region

Sudarili se kamion i autobus pun putnika: Policija i hitna na terenu

Iako je osumnjičeni uhapšen, forenzičari i dalje rade u kafiću "Escape M". Traži se oružje kojim je izvršen zločin, a koje je napadač, kako se sumnja, odbacio tokom bjekstva. Na vratima lokala i dalje stoje jezivi tragovi krvi koji svjedoče o posljednjim trenucima mladog Nenada.

Vijesti o hapšenju donijele su djelimično olakšanje mještanima Tovariševa, ali bol za izgubljenim životom 18-godišnjeg mladića ne jenjava. Nenad, koji je dan proveo ložeći badnjake i slaveći sa drugovima, postao je žrtva besmislenog nasilja koje je zauvijek obilježilo ovaj Božić.

Podijeli:

Tag:

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Sudarili se kamion i autobus pun putnika: Policija i hitna na terenu

1 h

0
Вулић: Отворени удар Суда БиХ на српски народ, историја се понавља

Republika Srpska

Vulić: Otvoreni udar Suda BiH na srpski narod, istorija se ponavlja

1 h

0
Руте: Гренланд отворен за додатне америчке војне снаге

Svijet

Rute: Grenland otvoren za dodatne američke vojne snage

1 h

0
Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

Republika Srpska

Rajilić: Političko, a ne pravno djelovanje Suda BiH

1 h

0

Više iz rubrike

Опсадно стање: Младић убијен на Божић, убица и даље на слободи

Hronika

Opsadno stanje: Mladić ubijen na Božić, ubica i dalje na slobodi

4 h

0
Свађа у кафани прерасла у хорор, убијен тинејџер

Hronika

Svađa u kafani prerasla u horor, ubijen tinejdžer

6 h

0
Огласила се полиција о трагедији код Зворника

Hronika

Oglasila se policija o tragediji kod Zvornika

7 h

0
Трагедија у Каракају: Пјешак изгубио живот

Hronika

Tragedija u Karakaju: Pješak izgubio život

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Oskrnavljen pravoslavni krst u Kopru

16

43

Svi su istrajni za ozdravljenje malog Kristijana (9): Liječenje se nastavlja u Francuskoj

16

34

Brižit Bardo sahranjena u strogoj privatnosti

16

31

Dramatično u Crnoj Gori: U toku evakuacija građana

16

24

Oružane snage BiH idu u Gazu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner