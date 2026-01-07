Oglasila se policija o tragediji kod Zvornika

Pješak iz Beograda čiji su inicijali M.K. poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Karakaju, na magistralnom putu Zvornik-Tuzla, saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.

U ovoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče, 6. januara, oko 17 časova, učestvovao je automobil "golf" kojim je upravljala osoba iz Zvornika čiji su inicijali Ž.M.

Policija je izvršila uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Tokom uviđaja na snazi je bila totalna obustava saobraćaja. Policija nastavlja rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode, prenosi Srna.