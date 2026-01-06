Logo
Tužiteljka optužena da je putem TikToka otkrivala povjerljive informacije

06.01.2026

15:24

Posebno odjeljenje za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH potvrdio je optužnicu protiv tužiteljke Jasminke Knežević (50), zbog osnovane sumnje da je počinila krivično djelo odavanja službene tajne.

Riječ je o krivičnom djelu iz člana 388. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona FBiH, koji propisuje minimalnu kaznu od godinu dana zatvora, a maksimalnu čak i do 10 godina.

Jasminka Knežević je suspendovana kantonalna tužiteljka Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, kojoj je MUP KS pretresao kancelariju u maju prošle godine.

Visoki sudski i tužilački savjet BiH je Knežević zatim suspendovao, a sada je i potvrđena optužnica protiv nje, prema kojo je u periodu od 16. do 20. maja 2025. godine, kao službena osoba u FBiH, koristeći društvenu mrežu TikTok i aplikaciju Vocap, neovlaštenoj osobi dostavila dokumente iz krivičnog predmeta na kojem je bila zadužena.

Na taj način je tužiteljka učinila dostupnim naročito povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu.

Optužnicom se navodi da je Knežević, znajući da se radi o naročito povjerljivim informacijama u vlasništvu Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH, bez dozvole vlasnika, neovlaštenoj osobi poslala fotografije dijelova dokumentacije označene stepenom tajnosti "Povjerljivo", kao i dio zapisnika o saslušanju svjedoka iz istrage, iako je znala da se radi o podacima koji su zakonom proglašeni službenom tajnom i da ih nije bila ovlaštena dijeliti.

- Na taj način je, svjesno i protivno važećim propisima, kao službena osoba u FBiH, neovlašteno drugome učinila dostupnim naročito povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu, čime se osnovano sumnja da je počinila krivično djelo Odavanje službene tajne iz člana 388. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona FBiH - navedeno je iz POSKOK-a, prenosi Kliks.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je 2021. godine pisao o njoj, navodeći da su se nakon imenovanja protiv nje vodila dva disciplinska postupka 2017. i 2018. godine.

Tada je otkriveno da je stotine predmeta prikazivala završenim iako to nije bio slučaj. U disciplinskom postupku se pokajala i priznala odgovornost, uz obećanje da se propust više neće ponoviti. Ali se ponovilo.

U drugom slučaju je kao tužiteljka prikazala 30 predmeta završenim. Trećinu tih predmeta je zatvorila bez ijedne tužilačke radnje, a u ostalim je to radila naknadno. I tada je obećala isto.

