Večeras sjednica štaba za vanredne situacije grada Bijeljina

Vodostaji u Semberiji su u porastu, visok je protok na hidrocentrali "Mali Zvornik" i večeras će biti održana sjednica Štaba civilne zaštite grada Bijeljina na kojoj će biti riječi o daljim koracima, izjavio je Šef bijeljinske Civilne zaštite Slaviša Birčaković.

- Protok na Hidrocentrali "Mali Zvornik" trenutno je 1.900 metara kubnih u sekundi i taj talas kod nas u Semberiji možemo očekivati oko ponoći, a očekuje se i više - rekao je Birčaković.

Birčaković je rekao da se ne zna koliko bi još mogao da poraste taj talas, ali je istakao da će ići "ka gore".

On je naveo da će sjednici Štaba za vanredne situacije prisustvovati predstavnici iz struke, "Voda Srpske", te ostali članovi Štaba.