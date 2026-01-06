Logo
Large banner

Večeras sjednica štaba za vanredne situacije grada Bijeljina

06.01.2026

15:00

Komentari:

0
Вечерас сједница штаба за ванредне ситуације града Бијељина

Vodostaji u Semberiji su u porastu, visok je protok na hidrocentrali "Mali Zvornik" i večeras će biti održana sjednica Štaba civilne zaštite grada Bijeljina na kojoj će biti riječi o daljim koracima, izjavio je Šef bijeljinske Civilne zaštite Slaviša Birčaković.

- Protok na Hidrocentrali "Mali Zvornik" trenutno je 1.900 metara kubnih u sekundi i taj talas kod nas u Semberiji možemo očekivati oko ponoći, a očekuje se i više - rekao je Birčaković.

Ана тришић бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Božić nas podsjeća na značaj zajedništva, porodice i prijateljstva

Birčaković je rekao da se ne zna koliko bi još mogao da poraste taj talas, ali je istakao da će ići "ka gore".

On je naveo da će sjednici Štaba za vanredne situacije prisustvovati predstavnici iz struke, "Voda Srpske", te ostali članovi Štaba.

Podijeli:

Tagovi:

Bijeljina

Štab za vanredne situacije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Орбан: Европска демократија је у паду

Svijet

Orban: Evropska demokratija je u padu

1 h

0
Ударио дијете (10) аутомобилом, па побјегао са мјеста несреће

Hronika

Udario dijete (10) automobilom, pa pobjegao sa mjesta nesreće

1 h

0
Ево каква ће бити година ако је на Бадњи дан облачно

Zanimljivosti

Evo kakva će biti godina ako je na Badnji dan oblačno

2 h

0
Тинејџер (17) пронађен мртав у подруму: Подлегао повредама након туче због дјевојке

Svijet

Tinejdžer (17) pronađen mrtav u podrumu: Podlegao povredama nakon tuče zbog djevojke

2 h

0

Više iz rubrike

Мјерење водостаја ријеке

Gradovi i opštine

Foča proglasila vanredno stanje u dijelu opštine

2 h

0
Дуге колоне на прелазима према Хрватској

Gradovi i opštine

Duge kolone na prelazima prema Hrvatskoj

3 h

0
Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

Gradovi i opštine

Obilne padavine pogodile Hercegovinu: Izlivena voda i neprohodni putevi zarobili mještane

3 h

0
Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

Gradovi i opštine

Proglašena vanredna situacija u Zvorniku

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

U Puli gusti snijeg nakon 15 godina, Splićani bez pitke vode

16

08

Cvijanović čestitala Badnje veče i Božić: Da svi zajedno živimo u stabilnoj Republici Srpskoj

16

01

Povratak kući: Ima li puta kada su razrušene sve staze?

16

00

Da li položajnik mora da bude muško?

15

53

Milovanović: Očekuje se još jedan talas povećanja vodostaja nizvodno od HE "Zvornik"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner