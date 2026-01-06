Foča proglasila vanredno stanje u dijelu opštine

Na području opštine Foča je proglašeno vanredno stanje zbog velikog povećanja nivoa rijeka Ćehotine i Drine i prekida u snabdijevanju strujom.

Najviše strahovanje uz obilnu kišu koja neprestano pada, zadaje HE "Mratinje" na Pivi u Crnoj Gori, koja prema saznanjima Opštinskog štaba za vanredne situacije radi s tri agregata i koja ispusta velike količine vode koje povećavaju nivo Drine.

Pozivaju Ministarstvo energetike i Elektroprivredu Srpske da s kolegama u Crnoj Gori pod hitno dogovore da se obustavi ili smanji proizvodnja, prije nego se dogodi katastrofa.

Apel, i za pomoć u radnicima "Elektrodistribucije" koji ne mogu sami da ospobe pokidanu elektro-mrežu zbog koje su brojna naselja bez struje.

Ranije danas vanrednu situaciju je proglasio i Zvornik, a "Vode Srpske" su izdale upozorenje za sliv rijeke Drine.