Građani Bijeljine ponovo bez grijanja

06.01.2026

11:34

Komentari:

1
Грађани Бијељине поново без гријања
Foto: ATV

Građani Bijeljine ponovo su bez grijanja.

Trenutno nije poznato da li je problem nastao zbog kvara, a iz Toplane nema odgovora.

Podsjećamo, na gradsko grijanje priključeno je oko 1.000 domaćinstava, Osnovna škola "Sveti Sava", Policijska uprava, Gradska uprava i vrtić.

Дефиле камиона

Banja Luka

Defile kamiona s Badnjakom u Banjaluci: Najmlađi dobili paketiće

Nedavno je povećana cijena grijanja za 25 odsto, a Skupština grada Bijeljina je Toplani odobrila kredtno zaduženje od 2,6 miliona KM.

grijanje

Bijeljina

Komentari (1)
