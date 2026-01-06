Građani Bijeljine ponovo bez grijanja

06.01.2026
11:34
Komentari:1
Građani Bijeljine ponovo su bez grijanja.
Trenutno nije poznato da li je problem nastao zbog kvara, a iz Toplane nema odgovora.
Podsjećamo, na gradsko grijanje priključeno je oko 1.000 domaćinstava, Osnovna škola "Sveti Sava", Policijska uprava, Gradska uprava i vrtić.
Banja Luka
Defile kamiona s Badnjakom u Banjaluci: Najmlađi dobili paketiće
Nedavno je povećana cijena grijanja za 25 odsto, a Skupština grada Bijeljina je Toplani odobrila kredtno zaduženje od 2,6 miliona KM.
Najnovije
Najčitanije
12
36
12
31
12
30
12
25
12
07
Trenutno na programu