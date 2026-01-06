Građani Bijeljine ponovo bez grijanja

Trenutno nije poznato da li je problem nastao zbog kvara, a iz Toplane nema odgovora.

Podsjećamo, na gradsko grijanje priključeno je oko 1.000 domaćinstava, Osnovna škola "Sveti Sava", Policijska uprava, Gradska uprava i vrtić.

Nedavno je povećana cijena grijanja za 25 odsto, a Skupština grada Bijeljina je Toplani odobrila kredtno zaduženje od 2,6 miliona KM.