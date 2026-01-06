Rijeka srušila most u BiH

Izvor:
Stanovnici sela Mihovići na području Goražda našli su se u teškoj situaciji nakon što je usljed obilnih padavina Osanica (Osanička rijeka) srušila most, čime je ovo naselje ostalo odsječeno od ostatka područja.
Kako prenosi lokalna Fejsbuk stranica "Moj grad Goražde", ugroženo je stanovništvo ovog sela, a mještani su trenutno bez osnovne putne komunikacije.
"Ugroženo stanovništvo sela Mihovići. Osanička rijeka srušila most. Odsječeni od svijeta. Molimo nadležne da hitno pomognu ovom narodu", navodi se u objavi.
