Rijeka srušila most u BiH

ATV

06.01.2026

07:53

Ријека срушила мост код Горажда
Foto: Fejsbuk

Stanovnici sela Mihovići na području Goražda našli su se u teškoj situaciji nakon što je usljed obilnih padavina Osanica (Osanička rijeka) srušila most, čime je ovo naselje ostalo odsječeno od ostatka područja.

Kako prenosi lokalna Fejsbuk stranica "Moj grad Goražde", ugroženo je stanovništvo ovog sela, a mještani su trenutno bez osnovne putne komunikacije.

Излила се Неретва код Коњица

Društvo

Izlila se Neretva, Civilna zaštita izdala upozorenje

"Ugroženo stanovništvo sela Mihovići. Osanička rijeka srušila most. Odsječeni od svijeta. Molimo nadležne da hitno pomognu ovom narodu", navodi se u objavi.

Goražde

poplava

bujice

