Građani dobijaju struju, otklonjen veliki broj kvarova u Bijeljini

Izvor:

Agencije

05.01.2026

21:37

Грађани добијају струју, отклоњен велики број кварова у Бијељини
Foto: ATV

Radnici "Elektro-Bijeljine" otklonili su danas najveći broj kvarova na distributivnoj mreži i elektroenergetskim objektima i omogućili redovno snabdijevanje električnom energijom korisnika, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Direktor "Elektro-Bijeljine" Bojan Savić rekao je da će sanacija distributivne mreže biti nastavljena narednih dana, te je izrazio zahvalnost svim radnicima.

"Pravi heroji ove situacije su pripadnici naših interventnih timova. Oni danonoćno rade, najčešće u nemogućim uslovima i po nepristupačnom terenu, daju sve od sebe da bi sistem funkcionisao", izjavio je Savić, obilazeći dežurne ekipe montera i električara u Bijeljini.

On je zahvalio i korisnicima na strpljenju i razumijevanju, jer se radi o vanrednim okolnostima koji situaciju čine složenom.

Ukazao je na neophodnost kontinuiranog ulaganja u mrežu i objekte.

"Posljednje velike padavine i problemi koje su izazvale najbolji su pokazatelj značaja procesa rekonstrukcije i izgradnje mreže, posebno u onim sredinama gdje je stara nekoliko decenija", istakao je Savić.

On je dodao da će taj proces biti nastavljen, navodeći da se samo ulaganjem u ektrodistributivnu mrežu i objekte može obezbijediti pouzdanost sistema.

"Nakon preuzimanja dužnosti direktora, kao jedan od glavnih prioriteta sam postavio rekonstrukciju elektrodistributivne mreže i na tome uspješno radimo duže od godinu dana", napomenuo je Savić.

