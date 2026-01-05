Pred praznike stigla pomoć boračkim porodicama u Doboju

Predstavnici Boračke organizacije Doboj uručili su danas jednokratnu novčanu pomoć od po 150 KM za 100 socijalno-ugroženih lica iz boračkih kategorija za nabavku božićnih pečenica.

Novčana sredstva doznačila je Gradska uprava Doboj, a predsjednik Skupštine grada Zoran Blagojević rekao je da ova lokalna zajednica ne zaboravlja one koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske.

Predsjednik Skupštine Boračke organizacije Doboj Pero Tubić istakao je da je novac dodijeljen ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca, te dodao da su spiskovi dostavljani iz mjesnih boračkih organizacija.

Korisnik pomoći je i Raduška Pavlović, koja i danas potražuje tijelo sina nestalog na vozućkom ratištu. Kaže da je zahvalna što porodice boraca nisu zaboravljene i da je svaka podrška dobrodošla, naročito u vrijeme praznika.

Zoran Pejić iz Striježevice kaže da je novčana podrška za nabavku božićnih pečenica vrlo značajna.