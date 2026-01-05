Logo
Large banner

Nestao Cvijan Simić (27), porodica moli za pomoć

Izvor:

ATV

05.01.2026

10:06

Komentari:

0
нестао Цвијан Симић
Foto: Facebook

Porodica i prijatelji mole građane za pomoć u potrazi za Cvijanom Simićem (27), koji je prije tri dana nestao na području Mrkonjić Grada.

Prema dostupnim informacijama Cvijan se nije vratio u hotel u kojem je odsjeo u Banjaluci.

Automobil koji je koristio posljednji put je snimljen prije tri dana na području sela Surjan kod Mrkonjić Grada. Od tada mu se izgubio svaki trag.

Kako saznaje ATV nestanak je prijavljen u PU Banjaluka i u toku je potraga.

Podijeli:

Tagovi:

nestao mladić

nestao

Nestanak

Banjaluka

Mrkonjić Grad

Cvijan Simić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Акција ”Калибар”: Одузета пушка и меци

Hronika

Akcija ”Kalibar”: Oduzeta puška i meci

14 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Hronika

Zvorničanin prijavljen za nelegalnu trgovinu automobilima

14 h

0
Дрво убило жену у Сарајеву

Hronika

Horor u Sarajevu: Stablo palo i ubilo ženu

14 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Sudar grtalice i dva auta kod Gradiške

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

07

Američko Ministarstvo traži oduzimanje državljanstva Miljkoviću

23

00

Svi koriste riječ burazer, a niko ne zna kako je nastala

22

57

Ove porodilje imaju pravo na podršku od 1.000 KM za novorođenčad

22

57

Poznati meteorolog iznio razočaravajuću prognozu

22

55

Posao za stotine radnike: Stranci ulažu u opštinu u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner