Nestao Cvijan Simić (27), porodica moli za pomoć

Porodica i prijatelji mole građane za pomoć u potrazi za Cvijanom Simićem (27), koji je prije tri dana nestao na području Mrkonjić Grada.

Prema dostupnim informacijama Cvijan se nije vratio u hotel u kojem je odsjeo u Banjaluci.

Automobil koji je koristio posljednji put je snimljen prije tri dana na području sela Surjan kod Mrkonjić Grada. Od tada mu se izgubio svaki trag.

Kako saznaje ATV nestanak je prijavljen u PU Banjaluka i u toku je potraga.