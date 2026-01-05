Logo
Large banner

Horor u Sarajevu: Stablo palo i ubilo ženu

Izvor:

Crna-hronika.info

05.01.2026

09:24

Komentari:

0
Дрво убило жену у Сарајеву
Foto: Crna hronika

Ogromno stablo koje se srušilo na ženu u sarajevskom naselju Grbavica dovelo je do njene smrti, nakon što je žena podlegla povredama.

Nesretna žena je zadobila povrede glave opasne po život i prevezena je na ukazivanje pomoći, ali nažalost nije preživjela.

Исидора Граорац

Republika Srpska

Graorac: Srpska - nemjerljiva vrijednost

Ovaj događaj se desio jutros, a stablo bora visoko više od 10 metara obrušilo se na ženu.

Ona je podlegla povredama na Klinici urgentne medicine (KUM).

Snijeg koji je pao tokom noći, širom BiH napravio je ogromne probleme, prenosi Crna hronika.

Podijeli:

Tagovi:

Sarajevo

stablo

nastradala žena

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Граорац: Српска - немјерљива вриједност

Republika Srpska

Graorac: Srpska - nemjerljiva vrijednost

29 min

0
Наташу Беквалац бивши муж Дача замолио да га не спомиње

Scena

Natašu Bekvalac bivši muž Dača zamolio da ga ne spominje

34 min

0
Имате старе новчанице? Ево гдје и до када их можете замијенити

Društvo

Imate stare novčanice? Evo gdje i do kada ih možete zamijeniti

40 min

0
Стефан Ивановић

Srbija

Potresni oproštaji od Stefana koji je u Švajcarskoj stradao kao heroj

53 min

0

Više iz rubrike

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Sudar grtalice i dva auta kod Gradiške

13 h

0
Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће

Hronika

Djevojke autom sletjele u dvorište kuće

16 h

1
Градишка: Тројица претучена, један превезен на УКЦ

Hronika

Gradiška: Trojica pretučena, jedan prevezen na UKC

16 h

0
Након свађе аутомобилом повриједио жену па побјегао преко границе у БиХ

Hronika

Nakon svađe automobilom povrijedio ženu pa pobjegao preko granice u BiH

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

49

Požalio se da mu nije dobro, pa se srušio i umro

09

45

Zabilježen rast kriptovaluta: Bitkoin predvodi tržište

09

38

Stiže zaslužena nagrada: Ova 3 znaka konačno pune novčanike do vrha

09

32

Požar u Hitnoj pomoći, ima mrtvih

09

32

Akcija ”Kalibar”: Oduzeta puška i meci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner