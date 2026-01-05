Horor u Sarajevu: Stablo palo i ubilo ženu

Izvor:
Crna-hronika.info
05.01.2026
09:24
Komentari:0
Ogromno stablo koje se srušilo na ženu u sarajevskom naselju Grbavica dovelo je do njene smrti, nakon što je žena podlegla povredama.
Nesretna žena je zadobila povrede glave opasne po život i prevezena je na ukazivanje pomoći, ali nažalost nije preživjela.
Republika Srpska
Graorac: Srpska - nemjerljiva vrijednost
Ovaj događaj se desio jutros, a stablo bora visoko više od 10 metara obrušilo se na ženu.
Ona je podlegla povredama na Klinici urgentne medicine (KUM).
Snijeg koji je pao tokom noći, širom BiH napravio je ogromne probleme, prenosi Crna hronika.
Republika Srpska
29 min0
Scena
34 min0
Društvo
40 min0
Srbija
53 min0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu