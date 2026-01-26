Pobjeda Danske: Nijemci sebi porazom zakomplikovali život na EP

Rukometna reprezentacija Danske savladala je selekciju Njemačke 31:26 u meču trećeg kola druge faze na Evropskom prvenstvu u rukometu i tako obezbijedila prolaz dalje.

Samo tokom prvog poluvremena Njemačka je bila ravnopravan rival Dancima kada je rezultat bio neizvijestan 13:12.

U nastavku golman Danske, Emil Nielsen, jedan od kandidata za najboljeg rukometaša svijeta, konstantno je pravio probleme njemačkim šuterima. Na početku drugog poluvremena Nijemci prave niz grešaka, a isključenja Grgića i Kohlbahera su Danci iskoristili na najbolji mogući način.

Tako, u 45. minutu Danska je povela 21:16 i više nije ispuštala prednost i na kraju zasluženo slavila.

Zanimljivo, Nijemci su posljednji put pobijedili Dansku 2016. godine na Evropskom prvenstvu, a od tada poraženi su u sedam međusobnih mečeva.

Danska je prva sa 6 bodova i boljim učinkom u međusobnim duelima sa Njemačkom i Francuskom. Nijemci imaj u 6 bodova, a Francuska 4 pred posljednje kolo. Njemačka sada mora da se koncentriše na srijedu i meč sa Francuskom, prenosi Telegraf.