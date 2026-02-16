Par besplatno nudi kuću u Hrvatskoj na korištenje, uz neobičan uslov

Bračni par iz dijaspore ponudio je svoju praznu kuću u Hrvatskoj na besplatno korištenje, ali uz neobičan uslov – osoba koja bi u njoj živjela morala bi da plaća režije i povremeno napusti kuću kada vlasnici dolaze. Oglas je izazvao burne reakcije.

U Hrvatskoj se već godinama govori o paradoksu tržišta nekretnina – procjenjuje se da je oko 600.000 stanova i kuća prazno, dok su cijene najma dostigle istorijske vrhunce.

Istovremeno, sve je više građana koji ne mogu da priušte kupovinu sopstvene nekretnine, a ni podstanarstvo im nije dugoročno održivo. U takvim okolnostima na društvenim mrežama povremeno se pojavljuju neuobičajeni prijedlozi i oglasi, a jedan takav nedavno je privukao pažnju na Fejsbuk stranici portala Balkan-Danas.

Vlasnici kuće žive u inostranstvu

Tamo je bračni par koji živi u inostranstvu objavio da traži osobu kojoj bi ustupili svoju kuću u Hrvatskoj – ali ne kroz klasičan model najma. Njihova nekretnina već duže vrijeme zjapi prazna, a mjesečni troškovi režija iznose oko 200 evra. U kuću dolaze povremeno, najčešće jednom mjesečno tokom vikenda, kao i za vrijeme praznika i godišnjih odmora, prenosi Jutarnji.hr.

Kako bi izbjegli da kuća propada zbog nekorištenja, razmišljaju o tome da je daju nekome na raspolaganje – na primjer studentu – uz uslov da ta osoba podmiruje režije i vodi računa o održavanju prostora. Ideja je, kako navode, pronaći rješenje koje bi bilo korisno objema stranama, ali bez sklapanja tipičnog ugovora o najmu.

Sporan pravni okvir

Autorka objave detaljno je prenijela njihove nedoumice, naročito oko pravnog okvira takvog dogovora. Par zanima kako regulisati situaciju u kojoj bi povremeno boravili u sopstvenoj kući:

"Sada u prosjeku dolazimo jednom mjesečno za vikend, tada bismo željeli da budemo sami u kući, a dok smo na odmoru (Božić tri ned‌jelje, ljetnji odmor ned‌jelju dana) takođe bismo bili sami u kući. Kako bi se to pravno moglo riješiti? Da li je neko od vas sklapao takve ugovore? Ili dao kuću na korišćenje?"

Objava je ubrzo izazvala niz komentara. Neki korisnici smatraju da je ponuda nerealna i da više liči na brigu o tuđoj imovini nego na stanovanje pod povoljnim uslovima.