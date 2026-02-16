Logo
Vesni Bratić određeno zadržavanje do 72 časa

16.02.2026

Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе
Foto: YouTube/Screenshot

Bivšoj ministarki prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore Vesni Bratić, koja je uhapšena i osumnjičena za zloupotrebu službenog položaja, danas je određeno zadržavanje do 72 časa.

Njen branilac advokat Mitar Šušić rekao je da je zadržavanje određeno nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu zbog opasnost od bjekstva i uticaja na svjedoke.

Hapšenje Bratićeve kritikovao je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, koji je iskazao ličnu solidarnost sa njom.

Mandić je naglasio da je neprihvatljivo javno predstavljanje s lisicama na rukama Bratićeve, univerzitetskog profesora i nekadašnjeg ministra.

Bratićeva je izabrana za ministra prosvjete, nauke, kulture i sporta u Vladi premijera Zdravka Krivokapića. Tokom 2021. godine smijenila je više od 140 direktora škola, optužujući ih da nisu radili po propisima, odnosno da nisu formirali školske odbore.

Smijenjeni direktori su na sudu dokazali da nisu mogli da formiraju ta tijela jer ih je u tome opstruisalo Ministarstvo koje nije predlagalo svoje predstavnike u tim odborima, pa im je isplaćeno više od 280.000 evra.

