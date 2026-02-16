Logo
Large banner

Maloljetnici u Splitu pretukli vršnjaka

Izvor:

Tanjug

16.02.2026

13:38

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Splitska policija privela je četiri maloljetnika zbog sumnje da su u petak uveče u podzemnom prolazu na području grada napali i teško povrijedili vršnjaka, a terete se za krivična djela teške tjelesne povrede i nasilničkog ponašanja, saopšteno je danas iz policije.

Incident se, kako piše Hina, dogodio u petak oko 20.30 časova, kada je policija primila dojavu da su četiri mlađe muške osobe u podzemnom prolazu napale vršnjaka, a pobjegli su s lica mjesta nakon što su ih uočili prolaznici.

Преврнула се цистерна код Бугојна

Hronika

Prevrnula se cisterna sa plinom, saobraćaj obustavljen u dijelu BiH

Policijski službenici su odmah upućeni na teren, a napadnuti maloljetnik prevezen je u bolnicu radi ukazivanja ljekarske pomoći, nakon čega je otpušten na kućno liječenje.

Sva četvorica osumnjičenih pronađena su iste večeri i u pratnji roditelja dovedena u policijsku stanicu, gdje je nad njima sprovedena kriminalistička obrada.

Podijeli:

Tagovi :

Split

vršnjačko nasilje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

Republika Srpska

Nije usaglašeno povećanje plata u ŽRS, prihvaćeno vraćanje dodataka

3 h

0
Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

Svijet

Sinu Ramzana Kadirova nesreća ostavila brojne posljedice: Moguće da će ostati slijep

3 h

0
Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

Republika Srpska

Stevandić i Brnabić razgovarali u Beogradu: Jačanje institucionalne saradnje

3 h

0
Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Ekonomija

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

3 h

0

Više iz rubrike

Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Region

Uhapšena Vesna Bratić

5 h

1
Lisice zatvor pritvor

Region

Hapšenje više osoba zbog zloupotrebe službenog položaja

6 h

0
Стигла пресуда: Тијана сама крива за своју смрт?

Region

Stigla presuda: Tijana sama kriva za svoju smrt?

7 h

0
Одбачена пријава за смрт дјевојке на парасејлингу

Region

Odbačena prijava za smrt djevojke na parasejlingu

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Snijeg se ne predaje, očekuju se nove padavine

16

56

Odbačeno povećanje starosne granice za penziju na 70 godina

16

37

Vozači oprez! Gužve na graničnim prelazima

16

34

Sarajevo: Građani se razišli, novo okupljanje sutra

16

32

U Zadru poginuo radnik iz BiH nakon pada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner