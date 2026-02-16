Maloljetnici u Splitu pretukli vršnjaka

Splitska policija privela je četiri maloljetnika zbog sumnje da su u petak uveče u podzemnom prolazu na području grada napali i teško povrijedili vršnjaka, a terete se za krivična djela teške tjelesne povrede i nasilničkog ponašanja, saopšteno je danas iz policije.

Incident se, kako piše Hina, dogodio u petak oko 20.30 časova, kada je policija primila dojavu da su četiri mlađe muške osobe u podzemnom prolazu napale vršnjaka, a pobjegli su s lica mjesta nakon što su ih uočili prolaznici.

Policijski službenici su odmah upućeni na teren, a napadnuti maloljetnik prevezen je u bolnicu radi ukazivanja ljekarske pomoći, nakon čega je otpušten na kućno liječenje.

Sva četvorica osumnjičenih pronađena su iste večeri i u pratnji roditelja dovedena u policijsku stanicu, gdje je nad njima sprovedena kriminalistička obrada.