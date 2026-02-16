Logo
Stevandić i Brnabić razgovarali u Beogradu: Jačanje institucionalne saradnje

ATV

ATV

16.02.2026

13:26

Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je u Beogradu sa predsjednicom Narodne skupštine Republike Srbije Anom Brnabić.

Tema razgovora bile su pripreme za održavanje 4. Parlamentarnog foruma Republika Srbija – Republika Srpska, koji će biti održan 26. marta u Beogradu, kao važnoj prilici za jačanje institucionalne saradnje i redovnog dijaloga između naših parlamenata.

Dogovoreno je da na Parlamentarni forum budu pozvani ministri kulture, kao i predstavnici drugih relevantnih institucija, kao što je Muzej žrtava genocida, radi nastavka koordinacije i dogovora o daljim koracima u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra žrtvama genocida u Donjoj Gradini i Beogradu.

Tokom sastanka izražena je velika zabrinutost zbog učestale neskrivene ustaško-nacističke ideologije u regionu. Na sastanku je dogovoreno da će zajedno upoznati sve relevantne međunarodne aktere o tome, radi zajedničkog djelovanja na očuvanju istine i sjećanja na žrtve, i sprečavanju širenja mržnje.

Oni su istakli značaj Parlamentarnog foruma kao platforme za razvijanje stabilne i konstruktivne saradnje, u cilju jačanja političkog dijaloga i očuvanja mira u regionu.

Nenad Stevandić

Ana Brnabić

sastanak

