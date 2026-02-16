Logo
Neradni dan povodom obilježavanja Sretenja

Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења
U Republici Srpskoj danas je neradni dan, povodom obilježavanja Sretenja - Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, odlučila je Vlada Republike Srpske.

U Republici Srpskoj danas ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Auto-moto

Recite "ne" zaleđenoj šoferšajbni: Sirće, alkohol i luk u borbi protiv leda

Ovu odluku Vlada Republike Srpske donijela je u petak, 13. februara, na telefonskoj sjednici.

Republika Srpska i Srbija utvrdile su zajedničko obilježavanje Sretenja kao Dana državnosti Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu u junu 2024. godine.

Dan državnosti - Sretenje

neradni dan

