Cvijanović: Očekujem da se utvrde sve okolnosti i odgovornost za sramna dešavanja u Širokom Brijegu

Najoštrije osuđujem užasne i uznemirujuće scene iz Širokog Brijega sa koncerta Marka Perkovića Tompsona, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović..
- Zgrožena sam ustaškom ikonografijom, pokličima i simbolima zločinačke NDH koji su obilježili ovaj događaj. Veličanje ove mračne ideologije predstavlja opasan pokušaj istorijskog revizionizma, ali i duboku uvredu za sve žrtve, a posebno za srpski narod koji je za vrijeme NDH pretrpio strahovita stradanja i doživio genocid - navela je ona na IKS-u.
Nigdje u civilizovanom svijetu, dodaje ona, nema i ne smije biti mjesta za ovakve pojave, pa tako ni u BiH.
- Od nadležnih institucija očekujem da utvrde sve okolnosti i odgovornost za sramna dešavanja u Širokom Brijegu, ali i da spriječe ponavljanje sličnih incidenata bilo gdje u BiH - navela je ona.
Najoštrije osuđujem užasne i uznemirujuće scene iz Širokog Brijega sa koncerta Marka Perkovića Tompsona. Zgrožena sam ustaškom ikonografijom, pokličima i simbolima zločinačke NDH koji su obilježili ovaj događaj. Veličanje ove mračne ideologije predstavlja opasan pokušaj istorijskog…— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) February 15, 2026
