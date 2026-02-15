Cvijanović: Očekujem da se utvrde sve okolnosti i odgovornost za sramna dešavanja u Širokom Brijegu

Najoštrije osuđujem užasne i uznemirujuće scene iz Širokog Brijega sa koncerta Marka Perkovića Tompsona, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović..

- Zgrožena sam ustaškom ikonografijom, pokličima i simbolima zločinačke NDH koji su obilježili ovaj događaj. Veličanje ove mračne ideologije predstavlja opasan pokušaj istorijskog revizionizma, ali i duboku uvredu za sve žrtve, a posebno za srpski narod koji je za vrijeme NDH pretrpio strahovita stradanja i doživio genocid - navela je ona na IKS-u.

Nigdje u civilizovanom svijetu, dodaje ona, nema i ne smije biti mjesta za ovakve pojave, pa tako ni u BiH.

- Od nadležnih institucija očekujem da utvrde sve okolnosti i odgovornost za sramna dešavanja u Širokom Brijegu, ali i da spriječe ponavljanje sličnih incidenata bilo gdje u BiH - navela je ona.