Logo
Large banner

Cvijanović: Očekujem da se utvrde sve okolnosti i odgovornost za sramna dešavanja u Širokom Brijegu

Izvor:

ATV

15.02.2026

14:04

Komentari:

2
Цвијановић: Очекујем да се утврде све околности и одговорност за срамна дешавања у Широком Бријегу
Foto: SRNA

Najoštrije osuđujem užasne i uznemirujuće scene iz Širokog Brijega sa koncerta Marka Perkovića Tompsona, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović..

- Zgrožena sam ustaškom ikonografijom, pokličima i simbolima zločinačke NDH koji su obilježili ovaj događaj. Veličanje ove mračne ideologije predstavlja opasan pokušaj istorijskog revizionizma, ali i duboku uvredu za sve žrtve, a posebno za srpski narod koji je za vrijeme NDH pretrpio strahovita stradanja i doživio genocid - navela je ona na IKS-u.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Ekonomija

Jeftinije gorivo u dijelovima BiH

Nigdje u civilizovanom svijetu, dodaje ona, nema i ne smije biti mjesta za ovakve pojave, pa tako ni u BiH.

- Od nadležnih institucija očekujem da utvrde sve okolnosti i odgovornost za sramna dešavanja u Širokom Brijegu, ali i da spriječe ponavljanje sličnih incidenata bilo gdje u BiH - navela je ona.

Podijeli:

Tag :

Željka Cvijanović

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Не допустите да вас разведравање завара: Погледајте какво нас вријеме очекује

Društvo

Ne dopustite da vas razvedravanje zavara: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje

3 h

0
СДС у Гацку преиспитује партнере: Пријети прекидом коалиције

Gradovi i opštine

SDS u Gacku preispituje partnere: Prijeti prekidom koalicije

3 h

0
Драма на аеродрому: Вики Миљковић изгубила сина

Scena

Drama na aerodromu: Viki Miljković izgubila sina

3 h

0
Симбол подјела: Ватикан неће прогласити Степинца за свеца

Region

Simbol podjela: Vatikan neće proglasiti Stepinca za sveca

3 h

0

Više iz rubrike

Стевандић: Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење

Republika Srpska

Stevandić: Sloboda Srbije i Srpske je najljepše Sretenje

3 h

0
Радан Остојић

Republika Srpska

Ostojić: Institucije BiH i EU da reaguju na veličanje fašističkih ideologija

4 h

5
Цвијановић: Нека нам величанствени подвизи из прошлости буду трајна инспирација и путоказ за будућност

Republika Srpska

Cvijanović: Neka nam veličanstveni podvizi iz prošlosti budu trajna inspiracija i putokaz za budućnost

4 h

0
Минић: Требамо се сјетити духа српског ратника

Republika Srpska

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Srbi u suzama i strahu zbog otetih crkava i grobova predaka

17

00

Snijeg je pao na Sretenje: Evo šta to znači

16

42

Dvije godine bila zarobljena: Svjedočenje žene koja je preživjela Epstajna

16

41

Vesna rodila osam sinova i kćerku: Žene je pitaju jedno

16

25

Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner