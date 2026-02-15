Cvijanović: Neka nam veličanstveni podvizi iz prošlosti budu trajna inspiracija i putokaz za budućnost

- Ovaj veliki praznik vječni je podsjetnik na neprocjenjivu vrijednost slobode koju je naš narod kroz istoriju izvojevao herojstvom i mudrošću, hrabrošću i pameću, nacionalnom slogom i zajedništvom. Neka nam veličanstveni podvizi iz prošlosti budu trajna inspiracija i putokaz za budućnost utemeljenu na miru, stabilnosti i napretku. Neka nam daju snagu i dodatni podstrek za nove uspjehe Srbije i Republike Srpske, koje ćemo, uvjerena sam, ostvarivati zajedno, na dobrobit svih naših građana - navela je ona na Instragramu.