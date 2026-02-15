Cvijanović: Neka nam veličanstveni podvizi iz prošlosti budu trajna inspiracija i putokaz za budućnost

Izvor:
ATV
15.02.2026
12:23
Komentari:0
Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva uputila je čestitke građanima Srbije i Republike Srpske, kao i svim Srbima gdje god živjeli, povodom Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije i Republike Srpske.
- Ovaj veliki praznik vječni je podsjetnik na neprocjenjivu vrijednost slobode koju je naš narod kroz istoriju izvojevao herojstvom i mudrošću, hrabrošću i pameću, nacionalnom slogom i zajedništvom. Neka nam veličanstveni podvizi iz prošlosti budu trajna inspiracija i putokaz za budućnost utemeljenu na miru, stabilnosti i napretku. Neka nam daju snagu i dodatni podstrek za nove uspjehe Srbije i Republike Srpske, koje ćemo, uvjerena sam, ostvarivati zajedno, na dobrobit svih naših građana - navela je ona na Instragramu.
Društvo
4 h0
Region
4 h0
Svijet
5 h0
Zanimljivosti
5 h0
Republika Srpska
4 h5
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
6 h1
Najnovije
Najčitanije
17
04
17
00
16
42
16
41
16
25
Trenutno na programu