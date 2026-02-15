Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH: Moramo čuvati Republiku Srpsku

Srbi, ma gdje živjeli, znaju da bez jake Republike Srpske, nema Srba. Moramo čuvati Republiku Srpsku, naveli su iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

- Bez jake Republike Srpske ne može opstati ni ono malo Srba što je ostalo u Federaciji. Uvijek moramo imati na umu, znati da, bez Republike Srpske Srbi mogu doživjeti novi genocid i etničko čišćenje. Ubijanje Srba u Jasenovcu, Garavicima, Drakuliću, Starom Brodu, su trajna opomena srpskom narodu, da čuva Republiku Srpsku. Srećan dan državnosti srpskom narodu - naveli su u saopštenju.