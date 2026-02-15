Izbila epidemija, naređene hitne mjere: Ugroženo 160.000 djece

Izvor:
Epidemija malih boginja izbila je u sjevernom Londonu, a zaraženo je više od 60 djece, saopštile su zdravstvene vlasti, pozivajući na vakcinaciju djece, objavili su danas britanski mediji.
Epidemija malih boginja brzo se proširila na sedam škola i jedan vrtić u sjevernom Londonu, a pojedinoj deci je potrebno bolničko lečenje, preneo je Sandej tajms.
Ugroženo između 40.000-160.000 djece
Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) prijavila je 34 potvrđena slučaja malih boginja u Enfildu u sjevernom Londonu između 1. januara i 9. februara.
UKHSA je upozorio da bi epidemija mogla da se proširi na između 40.000 i 160.000 djece, ukoliko se ne preduzme hitna vakcinacija.
Svejtska zdravstvena organizacija (SZO) upozorila je da je Velika Britanija prošlog mjeseca izgubila status zemlje u kojoj su eliminisane male boginje.
Direktor javnog zdravstva u Enfildu, Dudu Šer-Arami, rekao je za Sandej tajms da London ima "jednu od najnižih, ako ne i najnižu, stopu vakcinacije" u zemlji, što glavni grad čini posebno osjetljivim kada je u pitanju epidemija.
