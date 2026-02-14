Problem otečenih nogu može se efikasno riješiti uz list kupusa

Priroda uvijek nudi rješenje. Stajanje i sjedenje tokom dana izaziva otoke na nogama, ali ovaj problem može se efikasno otkloniti jednom jeftinom namirnicom. Stavite list kupusa na otečeno mjesto.

Mnogo ljudi, a žene posebno, pati od otečenih nogu. Pokušajte problem da riješite narodnom medicinom: uzmite kupus. Jedna žena podijelila je svoje iskustvo sa ljudima koji imaju isti problem i mnogi su bili oduševljeni.

Kupus je poznata povrtna biljka, koja ublažava upale. Poznato je da ga za natečene i upaljene grudi koriste dojilje.

Kako pripremiti list kupusa?

Kupite glavicu svježeg kupusa. Nekoliko listova dobro izlupajte tučkom za meso, da puste sok. Onda ih lagano umotajte u čistu krpu i stavite u zamrzivač na pola sata.

List kupusa ne bi smio da se smrzne, već da se dobro rashladi, kako biste od listova mogli da napravite efikasne obloge.

Zanimljivosti Kako osvojiti džekpot na lutriji: Uputstvo za svaki znak horoskopa

Listovima obložite problematična mjesta, čvrsto ih obmotajte tkaninom i ostavite da stoje sat vremena.

Otoci sa nogu će se, nakon ove metode, povući.

Budite oprezni, ako na koži imate otvorene rane, nemojte primjenjivati ove obloge. Ako imate osjetljivu kožu, slobodno prije nego što stavite oblogu namažite kremu ili losion.

Ako se svaki dan vraćate s posla s duplo širim nogama i nemate vremena da pripremate listove i čekate da se rashlade u zamrzivaču, slobodno ih pripremite veče ranije i ostavite u frižideru, piše Krstarica.