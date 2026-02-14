Logo
Tri sastojka čine najzdraviji doručak

Три sastojka чине најздравији доручак
Doručak je zaista najvažniji obrok u danu, a važno je da bude zdrav i energetski uravnotežen. Zdrav i uravnotežen doručak trebao bi sadržavati proteine, vlakna i zdrave masnoće koji će vas držati sitima do sljedećeg obroka, održati stabilan nivo šećera u krvi i osigurati potrebne nutrijente za normalno funkcionisanje organizma.

Najzdraviji doručak na svijetu

Dobro je poznato da je svakodnevna konzumacija doručka jedna od najzdravijih prehrambenih navika, a njegovo preskakanje vrlo brzo ostavlja tragove na nivou energije i produktivnosti. Ali, nije važno tek jesti doručak, važno je i šta jedete za doručak.

Obrok koji će vam promijeniti život, drugim riječima, najzdraviji doručak, zapravo sadrži tri sastojka s kojima smo dobro upoznati i s kojima često započinjemo dan. Kombinujući u zdjeli baš njih, započećete dan na najzdraviji način!

1. korak - voće

Voće je sastavni dio doručka. U nedostatku svježeg, moguće je koristiti i smrznuto. Takođe, ponekad koristite i sušene verzije voća koje takođe obiluju nutritivno vrijednim sastojcima. Voće je bogato vitaminima i antioksidansima, a izbor je toliko širok da će svatko naći voćku za sebe!

2. korak - jogurt

Jogurt je odličan izvor proteina i probiotika. Birajte običan jogurt sa smanjenim udjelom šećera i pomiješajte ga s pripremljenim voćem. Malo masnoća dobro je za nas, pogotovo ujutro pa nemojte birati ''lajt'' verzije.

3. korak - orašasti plodovi

Orašasti plodovi prava su riznica zdravlja! Kao posljednji korak, u pripremi zdravog doručka, uzmite šaku omiljenih orašastih plodova i/ili sjemenki. Orašasti plodovi bogati su zdravim masnoćama i vlaknima te nam daju energiju prijeko potrebnu za normalno funkcionisanje tokom radnog dana.

Kvalitetne namirnice su, naime, ključ zdravog doručka, a idealnim odabirom smatra se kombinacija mliječnih proizvoda kao izvora proteina i kalcija, orašastih plodova ili žitarica kao izvora složenih ugljikohidrata te voća kao izvora prehrambenih vlakana, vitamina i minerala.

Svaki od sastojaka ovog doručka ima niz moćnih karakteristika, a zajedno su superenergetska bomba idealna za početak dana. Uz sve nutritivne pluseve, ovaj recept za doručak jednostavno se priprema!

Zaboravite peciva, palačinke i mafine, koji nisu idealan doručak jer sadrže procesuirane ugljikohidrate i šećer. Dan treba započeti obrokom bogatim vlaknima, proteinima i zdravim masnoćama kako bi se osjećali zadovoljno i držali nivo šećera u krvi stabilnim.

