Tihi simptomi koji ukazuju na ozbiljnu bolest: Ne ignorišite ih

Ukoliko se određeni simptomi javljaju učestalo i traju duže vrijeme, oni mogu ukazivati na ozbiljnije poremećaje, među kojima su i hronične zapaljenske bolesti crijeva.

Problemi sa varenjem često se pripisuju stresu, nepravilnoj ishrani ili prolaznim zdravstvenim smetnjama.

Određena oboljenja ne pogađaju isključivo digestivni sistem, već mogu imati uticaj na čitav organizam. Jedan od čestih znakova je stalni umor i osjećaj iscrpljenosti, koji ne prolazi ni nakon odmora. Organizam u takvim okolnostima troši više energije, dok istovremeno slabije upija hranljive materije, što može dovesti do opšte slabosti i pojave anemije.

Bezrazložno mršavljenje i smanjen apetit takođe mogu biti prisutni. Ovi simptomi su često praćeni bolovima u stomaku, osjećajem nelagodnosti poslije obroka i drugim smetnjama u varenju. Kod pojedinih osoba može se javiti i blago povišena tjelesna temperatura koja traje duži period bez jasnog uzroka.

Promjene se mogu ispoljiti i van digestivnog trakta. Bolovi u zglobovima, posebno u koljenima i skočnim zglobovima, mogu se javiti i bez prethodne povrede. Moguće su i kožne promjene, bolne ranice u ustima, pojačano noćno znojenje, kao i problemi sa očima, poput crvenila i osjetljivosti na svjetlost.

Posebnu pažnju treba obratiti na promjene u stolici. One ne podrazumijevaju nužno prisustvo krvi, već mogu uključivati promjenu učestalosti pražnjenja crijeva, drugačiju konzistenciju stolice, pojavu sluzi ili iznenadnu i hitnu potrebu za odlaskom u toalet.

Uporne i ponavljajuće tegobe sa varenjem, čak i kada djeluju bezazleno, ne bi trebalo zanemariti. Pravovremeno reagovanje može biti ključno za sprečavanje komplikacija i očuvanje kvaliteta svakodnevnog života.