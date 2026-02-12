Logo
Trišić Babić: Izjave Blanuše da su za kandidata SNSD-a glasali neobrazovani građani skandalozne

12.02.2026

19:05

Komentari:

21
Тришић Бабић: Изјаве Блануше да су за кандидата СНСД-а гласали необразовани грађани скандалозне
Foto: ATV

Kada čujete Branka Blanušu, predsjednika SDS-a da kaže da je siromašan i neobrazovan narod glasao za kandidata SNSD-a, jasno je zašto je Sarajevu trebao jedan takav u Banjaluci i još jasnije zašto ga Srbi nisu htjeli, poručila je v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Dodaje da je ta izjava skandalozna i izaziva gnušanje.

Фудбалери Србије

Fudbal

Pravi pakao: Srbija u grupi smrti

- Toliko podcijeniti, omalovažiti, uniziti sopstveni narod, može samo neko odrođen i otuđen od tog istog naroda. Srpski narod nije najbogatiji, ali ima ponosa, časti, dostojanstva i nije manipulativan - kaže Trišić Babić na svom Iks nalogu.

Ističe da se Srbima ne može prodati rog za svijeću.

Алергија прехлада

Nauka i tehnologija

U Rusiji razvijena prva aplikacija za borbu protiv sezonskih alergija

- Profesore Blanuša, ako do sada to niste naučili, čemu li onda učite djecu kojoj predajete. Ne znam kako ćete toj omladini sutra pogledati u oči - istakla je Trišić Babić.

Ana Trišić Babić

