Trišić Babić: Izjave Blanuše da su za kandidata SNSD-a glasali neobrazovani građani skandalozne

Kada čujete Branka Blanušu, predsjednika SDS-a da kaže da je siromašan i neobrazovan narod glasao za kandidata SNSD-a, jasno je zašto je Sarajevu trebao jedan takav u Banjaluci i još jasnije zašto ga Srbi nisu htjeli, poručila je v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Dodaje da je ta izjava skandalozna i izaziva gnušanje.

- Toliko podcijeniti, omalovažiti, uniziti sopstveni narod, može samo neko odrođen i otuđen od tog istog naroda. Srpski narod nije najbogatiji, ali ima ponosa, časti, dostojanstva i nije manipulativan - kaže Trišić Babić na svom Iks nalogu.

Ističe da se Srbima ne može prodati rog za svijeću.

- Profesore Blanuša, ako do sada to niste naučili, čemu li onda učite djecu kojoj predajete. Ne znam kako ćete toj omladini sutra pogledati u oči - istakla je Trišić Babić.