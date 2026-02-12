Amidžić: Mehmedović, svjestan političkog kraja, odlučio prijaviti program za isplatu plata

Izvor:
ATV
12.02.2026
18:45
Komentari:0
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je Šemsudin Mehmedović, valjda svjestan političkog kraja, odlučio krivično prijaviti program za isplatu plata Ministarstva finansija i trezora.
- Gospodine Mehmedoviću, sve je automatizovano: nema viška, nema manjka, nema ljudskog faktora, nema podobnih! - poručio je Amidžić na Iksu.
Hronika
Još jedna teška nesreća u BiH: Povrijeđeno više osoba
Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović podnio je krivičnu prijavu Tužilaštvu Bih i Sipi protiv ministra finansija i trezora u Savjetu ministara zbog, kako je naveo, nezakonitog postupanja u vezi s raspodjelom prihoda Uprave za indirektno oporezivanje
Prema mišljenju Mehmedovića, postoji osnov sumnje na počinjenje krivičnih djela neizvršavanja službene dužnosti i nesavjesnog postupanja u vršenju dužnosti, jer, kako kaže, nije vršen nadzor nad primjenom člana 39 Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.
Gospodin Mehmedović, valjda svjestan političkog kraja, odlučio krivično prijaviti program za isplatu plata Ministarstva finansija i trezora BiH... Gospodine Mehmedoviću, sve je automatizovano: nema viška, nema manjka, nema ljudskog faktora, nema podobnih!— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) February 12, 2026
Svijet
3 h0
Savjeti
3 h0
Srbija
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
21
38
21
33
21
27
21
24
21
17
Trenutno na programu