Amidžić: Mehmedović, svjestan političkog kraja, odlučio prijaviti program za isplatu plata

Izvor:

ATV

12.02.2026

18:45

Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ
Foto: ATV / Branko Jović

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je Šemsudin Mehmedović, valjda svjestan političkog kraja, odlučio krivično prijaviti program za isplatu plata Ministarstva finansija i trezora.

- Gospodine Mehmedoviću, sve je automatizovano: nema viška, nema manjka, nema ljudskog faktora, nema podobnih! - poručio je Amidžić na Iksu.

Полиција ФБиХ

Hronika

Još jedna teška nesreća u BiH: Povrijeđeno više osoba

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović podnio je krivičnu prijavu Tužilaštvu Bih i Sipi protiv ministra finansija i trezora u Savjetu ministara zbog, kako je naveo, nezakonitog postupanja u vezi s raspodjelom prihoda Uprave za indirektno oporezivanje

Prema mišljenju Mehmedovića, postoji osnov sumnje na počinjenje krivičnih djela neizvršavanja službene dužnosti i nesavjesnog postupanja u vršenju dužnosti, jer, kako kaže, nije vršen nadzor nad primjenom člana 39 Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Srđan Amidžić

Šemsudin Mehmedović

