Šire se jezivi snimci: Ogromna rupa progutala cijelu ulicu

Nadzorne kamere u Šangaju, najvećem gradu u Kini koji ima više od 24 miliona stanovnika, zabilježile su trenutak kada se ogromna rupa iznenada otvorila na jednoj od najprometnijih gradskih ulica.

Krater je progutao veliki dio puta u trenutku.

Jezivi snimak koji se proširio društvenim mrežama prikazuje silu urušavanja asfalta, što je izazvalo paniku među vozačima i prolaznicima koji su se našli u neposrednoj blizini.

Lokalne vlasti su odmah obezbijedile područje i započele hitne popravke, dok građevinski inspektori provjeravaju okolne zgrade kako bi se uvjerili da urušavanje nije ugrozilo njihovu stabilnost.

Feb 12: the leakage at the construction site for the Qixin Road (七莘路) subway station of Jiamin Line (嘉闵线) in Shanghai the previous night ended up as a massive collapse of a large swathe of road surfaces… https://t.co/LMldO8V7hl pic.twitter.com/8PBMWqF8cK — Byron Wan (@Byron_Wan) February 12, 2026

Prema prvim izvještajima, u ovom incidentu nije bilo teže povrijeđenih.

Stručnjaci objašnjavaju da ovaj problem nije nov. Šangaj je izgrađen na veoma mekom, muljevitom tlu koje je puno vode i pijeska. Vremenom, pod uticajem ogromne težine nebodera i stalnog pumpanja podzemnih voda, tlo počinje da tone.

Rupa u Banjaluci "progutala" kamion

U januaru prošle godine na raskrsnici ulica Vuka Karadžića i Prvog krajiškog korpusa u Banjaluci rupa je gotovo progutala kamion.

Kamion je uspješno izvučen iz rupe nakon višesatne intervencije, a kako je tada navedeno rupa je iskopana u toku izvođenja radova na saniranju vodovodne cijevi koja je pukla u tom dijelu grada.

Riječ je o prometnoj raskrsnici u blizini republičkih i gradskih institucija i saobraćaj je sada normalizovan.

U Osijeku žena upala u rupu

Krajem 2025. godine, u decembru, u Osijeku je došlo do incidenta kada je na raskrsnici Divaltove i Srijemske ulice propala u rupu duboku više od jednog metra.

Srećom, žena je prošla bez povreda.

Pretpostavlja se da je uzrok voda koja je duže vrijeme ispirala podlogu ispod provaljenog pločnika.