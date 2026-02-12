Logo
Large banner

Šire se jezivi snimci: Ogromna rupa progutala cijelu ulicu

Izvor:

ATV

12.02.2026

18:42

Komentari:

0
Рупа у Шангају
Foto: Screenshot / X

Nadzorne kamere u Šangaju, najvećem gradu u Kini koji ima više od 24 miliona stanovnika, zabilježile su trenutak kada se ogromna rupa iznenada otvorila na jednoj od najprometnijih gradskih ulica.

Krater je progutao veliki dio puta u trenutku.

Jezivi snimak koji se proširio društvenim mrežama prikazuje silu urušavanja asfalta, što je izazvalo paniku među vozačima i prolaznicima koji su se našli u neposrednoj blizini.

Lokalne vlasti su odmah obezbijedile područje i započele hitne popravke, dok građevinski inspektori provjeravaju okolne zgrade kako bi se uvjerili da urušavanje nije ugrozilo njihovu stabilnost.

Prema prvim izvještajima, u ovom incidentu nije bilo teže povrijeđenih.

Stručnjaci objašnjavaju da ovaj problem nije nov. Šangaj je izgrađen na veoma mekom, muljevitom tlu koje je puno vode i pijeska. Vremenom, pod uticajem ogromne težine nebodera i stalnog pumpanja podzemnih voda, tlo počinje da tone.

Rupa u Banjaluci "progutala" kamion

U januaru prošle godine na raskrsnici ulica Vuka Karadžića i Prvog krajiškog korpusa u Banjaluci rupa je gotovo progutala kamion.

Kamion je uspješno izvučen iz rupe nakon višesatne intervencije, a kako je tada navedeno rupa je iskopana u toku izvođenja radova na saniranju vodovodne cijevi koja je pukla u tom dijelu grada.

Дјевојчице на пјешачком у Бањалуци

Banja Luka

Djeca prelaze pješački, auto ne staje: Zabrinjavajući snimak iz Banjaluke

Riječ je o prometnoj raskrsnici u blizini republičkih i gradskih institucija i saobraćaj je sada normalizovan.

U Osijeku žena upala u rupu

Krajem 2025. godine, u decembru, u Osijeku je došlo do incidenta kada je na raskrsnici Divaltove i Srijemske ulice propala u rupu duboku više od jednog metra.

Srećom, žena je prošla bez povreda.

Pretpostavlja se da je uzrok voda koja je duže vrijeme ispirala podlogu ispod provaljenog pločnika.

Podijeli:

Tagovi :

Šangaj

rupa

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Гренланд зима

Svijet

Švedska šalje borbene avione i rendžere na Grenland

4 h

0
Ким Џонг Ун одабрао будућег вођу Сјеверне Кореје?

Svijet

Kim Džong Un odabrao budućeg vođu Sjeverne Koreje?

4 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Moguć ekonomski pakt Moskve i Vašingtona

4 h

0
Глобус

Svijet

Neka su izuzetno jeziva: 10 predviđanja za narednu deceniju

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

43

U stanu pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je preminuo prije tri mjeseca

21

38

Malo vjerovatno da će preživjeti noć: Bolne riječi majke male Maje

21

33

Izbjegnite ove greške ako se farbate kod kuće

21

27

Heroji: Mladi policajci iz Prnjavora spasili život sugrađaninu

21

24

Tramp: Plan obnove Gaze vrijedan više milijardi dolara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner