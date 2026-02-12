Šire se jezivi snimci: Ogromna rupa progutala cijelu ulicu

Izvor:
Nadzorne kamere u Šangaju, najvećem gradu u Kini koji ima više od 24 miliona stanovnika, zabilježile su trenutak kada se ogromna rupa iznenada otvorila na jednoj od najprometnijih gradskih ulica.
Krater je progutao veliki dio puta u trenutku.
Jezivi snimak koji se proširio društvenim mrežama prikazuje silu urušavanja asfalta, što je izazvalo paniku među vozačima i prolaznicima koji su se našli u neposrednoj blizini.
Lokalne vlasti su odmah obezbijedile područje i započele hitne popravke, dok građevinski inspektori provjeravaju okolne zgrade kako bi se uvjerili da urušavanje nije ugrozilo njihovu stabilnost.
Feb 12: the leakage at the construction site for the Qixin Road (七莘路) subway station of Jiamin Line (嘉闵线) in Shanghai the previous night ended up as a massive collapse of a large swathe of road surfaces… https://t.co/LMldO8V7hl pic.twitter.com/8PBMWqF8cK— Byron Wan (@Byron_Wan) February 12, 2026
Prema prvim izvještajima, u ovom incidentu nije bilo teže povrijeđenih.
Stručnjaci objašnjavaju da ovaj problem nije nov. Šangaj je izgrađen na veoma mekom, muljevitom tlu koje je puno vode i pijeska. Vremenom, pod uticajem ogromne težine nebodera i stalnog pumpanja podzemnih voda, tlo počinje da tone.
U januaru prošle godine na raskrsnici ulica Vuka Karadžića i Prvog krajiškog korpusa u Banjaluci rupa je gotovo progutala kamion.
Kamion je uspješno izvučen iz rupe nakon višesatne intervencije, a kako je tada navedeno rupa je iskopana u toku izvođenja radova na saniranju vodovodne cijevi koja je pukla u tom dijelu grada.
Banja Luka
Djeca prelaze pješački, auto ne staje: Zabrinjavajući snimak iz Banjaluke
Riječ je o prometnoj raskrsnici u blizini republičkih i gradskih institucija i saobraćaj je sada normalizovan.
Krajem 2025. godine, u decembru, u Osijeku je došlo do incidenta kada je na raskrsnici Divaltove i Srijemske ulice propala u rupu duboku više od jednog metra.
Srećom, žena je prošla bez povreda.
Pretpostavlja se da je uzrok voda koja je duže vrijeme ispirala podlogu ispod provaljenog pločnika.
