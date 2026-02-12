Policija pretresa kuće i stanove biznismena Veselina Barovića

Službenici Uprave policije večeras pretresaju stanove, kuće i objekte, koje koristi crnogorski biznismen Veselin Vesko Barović.

"Vijesti" saznaju da se pretresi po nalogu suda obavljaju u tri opštine, gdje Barović ima imovinu.

Prema prvim podacima, pretresi su u toku zbog sumnje u zloupotrebe u privrednom poslovanju.

Veselin Barović preko 30 godina važi za jednog od najbližih prijatelja bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića.

Pominjao se u optužnici italijanskog tužioca Đuzepea Šelzija kao jedan od bosova "duvanskog šverca", koji je tokom 90-ih godina išao preko Crne Gore.

Tokom masovne vaučerske privatizacije kao vlasnik "Eurofonda", sa grupom povezanih lica i firmi, preuzeo je više crnogorskih preduzeća, a aktivan je bio i na berzama – ovdje i u regionu.

Barović je glavna figura crnogorske košarke skoro tri decenije i predsjednik KK Budućnost u vrijeme najvećih uspjeha kluba u bivšoj državi ali i predsjednik Košarkaškog saveza u nekoliko mandata.