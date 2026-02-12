Logo
''Građanima prvo reći da neće biti rata, rješenja tražiti dijalogom''

SRNA

12.02.2026

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da u BiH neće biti rata i poručio da građanima prvo treba reći da su mir i stabilnost izvjesni, te istakao da se politička rješenja moraju tražiti dijalogom, a ne "nebulozama o brigadama".

Kovačević je rekao da uvažava svakoga, ali da su priče o brigadama nebuloze.

- Uvažavam svakoga, ali te nebuloze o brigadama, nemojte ljudi to da radite. Dajte prvo svim ljudima u BiH da kažemo da neće biti rata. Dajte prvo to. Možemo tražiti razna politička rješenja, ali neće biti rata - naglasio je Kovačević.

On je dodao da Srpska traži rješenje i da je "neke gluposti o brigadama" neće ni prepasti niti zaustaviti u tome da traži ono što joj pripada.

- Prestanite sa tim glupostima, prestanite sa tim nebulozama, nećete biti ništa veći i ništa opasniji. Ostaćete to što jeste. Ako se tako ponašate, ostaćete mizerni kao što jeste - poručio je Kovačević.

Govoreći o diplomatskoj ofanzivi Republike Srpske, Kovačević je naveo da je Srpska razgovarala na veoma značajnim adresama sa veoma značajnim ljudima o temama koje su za nju bitne.

- Ono što je za nas bitno jeste da smo iz pozicije da smo bili sankcionisani, da smo bili prokazani, da se o nama lagalo, sada došli u poziciju da sjedimo za stolom, da više nismo na stolu, da smo postali sagovornici, da više nismo mi ti koji su tema, nego smo sagovornici u rješavanju problema i neko koga ljudi vide kao kredibilnog partnera - rekao je Kovačević za "Njuzmaks Balkan".

On je kritikovao ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića, navodeći da omalovažava razgovore i posjete koje su sastavni dio diplomatskih odnosa.

- On kaže na konferenciji za medije da ima još dva 'Zum'razgovora na kojim će ga ljudi obavijestiti o čemu je /predsjednik Republike Srpske Milorad/ Dodik razgovarao. 'Zum' ministar komentariše razgovore koji su sastavni dio diplomatskih odnosa. To su razgovori, ozbiljni međudržavni razgovori na marginama značajnih diplomatskih događaja - naveo je Kovačević.

Prema njegovim riječima, komentarisani su i ozbiljni zvanični bilateralni sastanci na kojima su bili predsjednik Izraela i predsjednik Republike Srpske, odnosno premijer Izraela i predsjednik Republike Srpske.

Kovačević je rekao da, koliko zna, posao ministra inostranih poslova nije da u inostranstvu saznaje o čemu razgovara predsjednik Republike Srpske, već da zastupa i Srpsku i njenog predsjednika kao izbor naroda.

On je naveo da su mu u posjetu dolazili parlamentarci iz Evropskog parlamenta koji su prenijeli da im je na sastanku Konaković sat vremena govorio protiv Republike Srpske.

- Ljudi, na primjer iz Njemačke, kažu da ne mogu da zamisle da bilo koji strani parlamentarac dođe kod njemačkog ministra i da mu sat vremena govori protiv Bavarske, jer onda on ne bi bio njemački ministar - naveo je Kovačević.

On je ocijenio da je riječ o zloupotrebama, ističući da predstavnici Republike Srpske nisu zloupotrijebili institucije BiH niti govorili protiv bilo koga, već da su u okviru svog kapaciteta iznosili stavove i govorili o nepravdi koja je učinjena Srpskoj.

- Naišli smo na ozbiljno razumijevanje sagovornika. U javnost smo iznijeli sasvim dovoljno detalja sa sastanaka u Izraelu i SAD. Ne moramo sada da otkrivamo svaki detalj. Nismo govorili ni o svim sastancima koje smo imali - zaključio je Kovačević.

Radovan Kovačević

