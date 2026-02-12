Datumi koje Republika Srpska ne smije zaboraviti

Republika Srpska ovih dana obilježava neke od najvažnijih datuma, Dan boraca, 33 godine od stvaranja Boračke organizacije Republike Srpske, kao i Sretenje - >Dan državnosti Srbije i Srpske.

Sve ovo podsjetnici su na tešku istoriju srpskog naroda i stradanja srpskih vojnika kroz vijekove. Ovaj dan obilježen je danas u Bijeljini.

Obaveza sadašnjih, kao i generacija koje dolaze, je da čuvaju sjećanje na oslobodilačke ratove srpskog naroda i heroje koji su u njima poginuli. Dan boraca i Sretenje - Dan državnosti Srbije i Republike Srpske, najznačajniji su datumi naše istorije.

"Na kosovskom zavjetu na toj ideji je i počeo Prvi srpski ustanak koji je označio ne samo proces oslobađanja od Turaka i viševjekovnog ropstva, već i stvaranje savremene srpske države, savremenih institucija, oslobađanje od feudalizma, ali kažem nažalost ta istorijska vertikala borbe srpskog naroda traje do današnjeg dana", kaže Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.

"Današnja generacija nastavila je samo tradicije onoga što se dešavalo još za vrijeme Kosovske bitke i cijele istorije borbe srpskoga naroda za svoju slobodu", rekao je Pero Mlađenović.

Prije 33 godine nastala je i Boračka organizacija Republike Srpske. Onih koji su svoje najvrijednije dali za mir i slobodu u kojoj živimo, moramo se sjećati svaki dan, kažu u Boračkoj organizaciji.

"Srbi su sve svoje ratove vodili da se odbrane da ostanu i opstanu i ove datume moramo obilježavati da bi pokazali svijetu koji ...konstantno sa raznih strana stižu priče da smo mi narod koji se nije branio nego je bio agresor. Ne znam kako se može biti agresor na svojim ognjištima", kaže Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva BORS.

"Mi i danas smo ovdje da se poklonimo našim poginulim borcima što je nama prvi i osnovni zadatak, a sve sa ciljem da čuvamo vjeru i tradiciju na naš odbrambeno otadžbinski rat", ističe Miodrag Stojanović, predsjednik Boračke organizacije grada Bijeljina.

U odbrambeno-otadžbinskom ratu 1992-1995. godine bio je angažovan 215.671 pripadnik Vojske Republike Srpske, a njih 23.752 položili su živote za Srpsku.